Дополнительные вертолетные рейсы ввели по ЯНАО

Каждый рейс будет следовать через столицу округа
В Шурышкарском районе (ЯНАО) запустят дополнительные рейсы вертолета по направлениям Салехард-Мужи-Лопхари и Салехард-Мужи-Овгорт, а также в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
«Планируются дополнительные рейсы вертолёта по следующим маршрутам: Салехард-Мужи-Лопхари и Салехард-Мужи-Овгорт. Информацию о времени вылета и приобретению билетов уточняйте в авиакассах по пути следования маршрута», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что каждый рейс будет следовать и в обратном направлении.
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