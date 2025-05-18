18 мая 2025

Дополнительные вертолетные рейсы ввели по ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый рейс будет следовать через столицу округа
Каждый рейс будет следовать через столицу округа Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) запустят дополнительные рейсы вертолета по направлениям Салехард-Мужи-Лопхари и Салехард-Мужи-Овгорт, а также в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Планируются дополнительные рейсы вертолёта по следующим маршрутам: Салехард-Мужи-Лопхари и Салехард-Мужи-Овгорт. Информацию о времени вылета и приобретению билетов уточняйте в авиакассах по пути следования маршрута», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что каждый рейс будет следовать и в обратном направлении.

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В Шурышкарском районе (ЯНАО) запустят дополнительные рейсы вертолета по направлениям Салехард-Мужи-Лопхари и Салехард-Мужи-Овгорт, а также в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «Планируются дополнительные рейсы вертолёта по следующим маршрутам: Салехард-Мужи-Лопхари и Салехард-Мужи-Овгорт. Информацию о времени вылета и приобретению билетов уточняйте в авиакассах по пути следования маршрута», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что каждый рейс будет следовать и в обратном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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