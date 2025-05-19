В Челябинске пройдет фиджитал-фестиваль и праздник славянской письменности

Челябинцев ждут граффити-перформансы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске до конца мая запланировано минимум пять фестивалей. Среди них — технологичный «Фиджитал Урал», который покажет спорт будущего, творческий «Расцветай», где представят спектакли, мастер-классы и экскурсии. В конце месяца также отметят День славянской письменности и проведут арт-фестиваль. О том, что именно ждет челябинцев — в материале URA.RU.

Всероссийский студенческий фестиваль «Фиджитал Урал»: 22—25 мая

Этот фестиваль объединит виртуальный и реальный спорт на нескольких площадках города. 23 мая в 11:00 на площадке RCC Extreme стартуют соревнования по фиджитал-BMX и фиджитал-скейтбордингу, где участники будут сочетать реальные трюки с цифровыми технологиями. В это же время в манеже «УралГУФК» начнется фиджитал-лазертаг. Центральное открытие фестиваля состоится в 13:00 в кластере «Свободы 2», после чего внимание переместится на стадион «Локомотив», где до 19:00 будут проходить матчи по фиджитал-футболу.

На фиджитал-фестивале также ожидается гонка дронов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

24 мая программа продолжится в ЧелГУ турниром по баскетбольному двоеборью, а любители единоборств смогут посетить фиджитал-бокс в спортивном клубе «Динамо». Хоккейные болельщики оценят фиджитал-хоккей в академии «Трактор», начинающийся в 11:00. Вечером того же дня на «Локомотиве» снова пройдут футбольные баталии.

Завершится фестиваль 25 мая отборочными этапами на «Игры будущего» и масштабной конференцией «Фиджитал-ЭКСПО» в актовом зале ЧелГУ.

Фестиваль «Расцветай» на Белом рынке: 24-25, 31 мая

Этот многодневный фестиваль искусств предложит гостям погрузиться в творческую атмосферу. 24 мая в программе: спектакль «Улитка и кит» для детей от трех лет, где в уютной палатке-домике развернется история о дружбе и приключениях с использованием театра теней. В этот же день пройдут мастер-классы по архитектуре, где участники построят целый город из картона, и по скетчингу с натуры. Кроме того, будут организованы занятия по йоге, экскурсия по территории радиозавода «Полет» и мастер-класс от бургерной «Мясорубка».

В конце мая ожидаются развлекательные и спортивные мероприятия Фото: Размик Закарян © URA.RU

25 мая фестиваль продолжится спектаклем «Голоса Бора» — необычным аудиопредставлением в наушниках. Любители рукоделия смогут освоить цианотипию (печать солнцем — прим.ред), ткачество на рамах и плетение макраме. Для юных кулинаров кондитерская LaMousse проведет мастер-класс по приготовлению вупи-паев и другие занятия.

31 мая фестиваль завершится спортивной программой с пробежкой и разминкой для начинающих от школы ILoveSuperSport. Там участникам расскажут об основах правильного бега.

Стоимость участия в некоторых мероприятиях — до 700 рублей.

День славянской письменности и культуры: 24 мая

На площади у Кафедрального собора с 12:00 развернется праздник, посвященный памяти Кирилла и Мефодия. В программе: ярмарка народных промыслов, мастер-классы по иконописи и каллиграфии, народные игры и большой праздничный концерт.

Музыкальный фестиваль «В ритме Че»: 25 мая

С 17:00 на втором этаже ТРК «Горки» пройдет бесплатный фестиваль, посвященный сохранению культурной идентичности региона через авторскую музыку. Гостей ждут выступления местных коллективов и сольных исполнителей. Вход свободный.

Арт-фест под открытым небом: 31 мая

Участники арт-фестиваля пообщаются с художниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завершит майскую фестивальную программу масштабный арт-фест возле ТРК «Горки». С 16:00 гостей ждут: граффити-перформансы, встречи с художниками, диджей-сеты и уличная кухня. Вход бесплатный.