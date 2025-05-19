В ХМАО ушли под воду более 80 дачных участков

© Служба новостей «URA.RU»
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52 участка подтопило в Мегионе
52 участка подтопило в Мегионе Фото:

Количество подтопленных паводком приусадебных участков в ХМАО увеличилось за сутки до 84. Из них половина оказалось под водой в Мегионе. Информацию об этом опубликовал пресс-центр МЧС России.

«На 19.05.2025 подтоплено: 20 приусадебных участков и два участка перелива автодороги в 6 СОНТ г. Нижневартовска без угрозы жизнедеятельности населения; 52 приусадебных участка в 4 СОНТ г. Мегион (за сутки + 14 участков) без угрозы жизнедеятельности населения», — следует из сообщения.

Еще четыре участка подтоплено в деревне Тайлакова Сургутского района, а в поселке Салым Нефтеюганского района — восемь. По данным МЧС, угрозы для местного населения нет.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО, пострадавшие от паводка, смогут рассчитывать на компенсации при условии введения режима чрезвычайной ситуации. В этом случае у граждан есть возможность получить 15 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС на каждого члена семьи, 75 тысяч — при частичной утрате имущества и до 150 тысяч — при полной утрате, если пострадавшее жилье было единственным.

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Количество подтопленных паводком приусадебных участков в ХМАО увеличилось за сутки до 84. Из них половина оказалось под водой в Мегионе. Информацию об этом опубликовал пресс-центр МЧС России. «На 19.05.2025 подтоплено: 20 приусадебных участков и два участка перелива автодороги в 6 СОНТ г. Нижневартовска без угрозы жизнедеятельности населения; 52 приусадебных участка в 4 СОНТ г. Мегион (за сутки + 14 участков) без угрозы жизнедеятельности населения», — следует из сообщения. Еще четыре участка подтоплено в деревне Тайлакова Сургутского района, а в поселке Салым Нефтеюганского района — восемь. По данным МЧС, угрозы для местного населения нет. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО, пострадавшие от паводка, смогут рассчитывать на компенсации при условии введения режима чрезвычайной ситуации. В этом случае у граждан есть возможность получить 15 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС на каждого члена семьи, 75 тысяч — при частичной утрате имущества и до 150 тысяч — при полной утрате, если пострадавшее жилье было единственным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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