В ХМАО ушли под воду более 80 дачных участков

Количество подтопленных паводком приусадебных участков в ХМАО увеличилось за сутки до 84. Из них половина оказалось под водой в Мегионе. Информацию об этом опубликовал пресс-центр МЧС России.
«На 19.05.2025 подтоплено: 20 приусадебных участков и два участка перелива автодороги в 6 СОНТ г. Нижневартовска без угрозы жизнедеятельности населения; 52 приусадебных участка в 4 СОНТ г. Мегион (за сутки + 14 участков) без угрозы жизнедеятельности населения», — следует из сообщения.
Еще четыре участка подтоплено в деревне Тайлакова Сургутского района, а в поселке Салым Нефтеюганского района — восемь. По данным МЧС, угрозы для местного населения нет.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО, пострадавшие от паводка, смогут рассчитывать на компенсации при условии введения режима чрезвычайной ситуации. В этом случае у граждан есть возможность получить 15 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС на каждого члена семьи, 75 тысяч — при частичной утрате имущества и до 150 тысяч — при полной утрате, если пострадавшее жилье было единственным.
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