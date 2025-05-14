Власти в ХМАО раскрыли, кто сможет получить компенсации при паводке

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, пострадавшие от паводка, смогут рассчитывать на компенсации в случае введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков.
«Законодательство РФ предусматривает компенсации только при введении режима чрезвычайной ситуации во время паводка. В этом случае граждане могут получить 15 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС на каждого члена семьи, 75 тысяч — при частичной утрате имущества и до 150 тысяч — при полной утрате, если пострадавшее жилье было единственным», — пояснил Татаренков.
Он уточнил, что режим ЧС вводится при достижении уровня воды в реке Обь отметки 9 метров 80 сантиметров. До этого момента, несмотря на угрозу подтопления, юридических оснований для выплат нет. При этом власти заранее готовят пункты временного размещения, чтобы в случае необходимости обеспечить пострадавших жильем .
В управлении ГО и ЧС напомнили, что паводковая ситуация развивается по сценарию прошлого года. Посты спасателей уже начали развертывать в зонах возможного подтопления, а в случае ухудшения обстановки к работе подключатся сотрудники полиции. Также предусмотрены договора с гостиницами на случай длительного размещения людей, чьи дома окажутся непригодны для проживания.
Ранее URA.RU писало, что в настоящее время уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска составляет 9 метров 10 сантиметров. В ближайшие дни возможно подтопление дачных участков.
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