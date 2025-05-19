В Миассе пациента с переломом ноги довели до нагноения

В больнице Миасса Челябинской области пациент пожаловался на воспаление в месте перелома костей ноги. Он рассказал, что врачи уже неделю обещают сделать операцию, но не делают.
«Сейчас нахожусь в стационаре больницы по улице Ильменская, 81 с переломом ноги (голени) обеих костей. Нахожусь в стационаре уже неделю, каждый день мне обещают сделать операцию, но не делают. В итоге на месте перелома появилась признаки загноения кожи и мышц», — рассказал мужчина в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Пациент отметил, что у него уже поднялась температура до 38,5, о чем он сказал медикам, но они проигнорировали. Мужчина рассказал, что попытался пожаловаться на качество оказания медпомощи по доступным номерам телефонов, но они не работают, а для подачи жалобы в электронном виде требуется утомительная регистрация на сайтах.
«По электронной почте отправить жалобу не могу, так как там нужно совершать много манипуляций с регистрацией, а у меня просто нет сил. Где медпомощь и службы, куда можно позвонить по качеству ее оказания?», — спрашивает мужчина.
Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе регионального минздрава. В ведомстве попросили пациента сообщить персональные данные для проверки информации.
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