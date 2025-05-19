В Пермском крае произошла смертельная авария с квадроциклом. Видео

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Водитель скончался на месте аварии
Водитель скончался на месте аварии Фото:

В Чусовском муниципальном округе Пермского края произошла смертельная авария с участием квадроцикла. 19 мая 2025 года в лесном массиве 55-летний мужчина, управляя квадроциклом «МОТОЛЕНД ТУРБО РС-8», потерял управление и упал с транспортного средства, в результате чего скончался на месте происшествия.

«Причина, по которой водитель не справился с управлением, пока не установлена. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция опровергла аварию под Пермью, где якобы заживо сгорели пять человек. При этом фейковая информация о подобном ДТП распространяется и в других telegram-каналах России. 

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В Чусовском муниципальном округе Пермского края произошла смертельная авария с участием квадроцикла. 19 мая 2025 года в лесном массиве 55-летний мужчина, управляя квадроциклом «МОТОЛЕНД ТУРБО РС-8», потерял управление и упал с транспортного средства, в результате чего скончался на месте происшествия. «Причина, по которой водитель не справился с управлением, пока не установлена. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция опровергла аварию под Пермью, где якобы заживо сгорели пять человек. При этом фейковая информация о подобном ДТП распространяется и в других telegram-каналах России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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