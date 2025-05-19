В Чусовском муниципальном округе Пермского края произошла смертельная авария с участием квадроцикла. 19 мая 2025 года в лесном массиве 55-летний мужчина, управляя квадроциклом «МОТОЛЕНД ТУРБО РС-8», потерял управление и упал с транспортного средства, в результате чего скончался на месте происшествия.
«Причина, по которой водитель не справился с управлением, пока не установлена. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция опровергла аварию под Пермью, где якобы заживо сгорели пять человек. При этом фейковая информация о подобном ДТП распространяется и в других telegram-каналах России.
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