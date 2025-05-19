Стала известна причина смерти Григоровича

Shot: причина смерти Григоровича — осложнения после двусторонней пневмонии
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Юрий Григорович был госпитализирован с двусторонней пневмонией
Юрий Григорович был госпитализирован с двусторонней пневмонией Фото:

Причиной смерти выдающегося советского и российского хореографа Юрия Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, где врачи боролись за его жизнь.

«Причина смерти хореографа Юрия Григоровича — осложнения после двусторонней пневмонии», — пишет telegram-канал SHOT. Юрий Григорович был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония, которая, по информации источников, привела к серьезным осложнениям на фоне возраста. Несмотря на усилия медиков, спасти хореографа не удалось.

В настоящее время близкие Юрия Григоровича решают вопрос о месте его захоронения. Предварительно, обсуждается возможность похоронить артиста на Новодевичьем кладбище в Москве. Ожидается, что могила хореографа будет расположена рядом с местом упокоения его супруги.

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Причиной смерти выдающегося советского и российского хореографа Юрия Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, где врачи боролись за его жизнь. «Причина смерти хореографа Юрия Григоровича — осложнения после двусторонней пневмонии», — пишет telegram-канал SHOT. Юрий Григорович был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония, которая, по информации источников, привела к серьезным осложнениям на фоне возраста. Несмотря на усилия медиков, спасти хореографа не удалось. В настоящее время близкие Юрия Григоровича решают вопрос о месте его захоронения. Предварительно, обсуждается возможность похоронить артиста на Новодевичьем кладбище в Москве. Ожидается, что могила хореографа будет расположена рядом с местом упокоения его супруги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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