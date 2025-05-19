Причиной смерти выдающегося советского и российского хореографа Юрия Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, где врачи боролись за его жизнь.
«Причина смерти хореографа Юрия Григоровича — осложнения после двусторонней пневмонии», — пишет telegram-канал SHOT. Юрий Григорович был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония, которая, по информации источников, привела к серьезным осложнениям на фоне возраста. Несмотря на усилия медиков, спасти хореографа не удалось.
В настоящее время близкие Юрия Григоровича решают вопрос о месте его захоронения. Предварительно, обсуждается возможность похоронить артиста на Новодевичьем кладбище в Москве. Ожидается, что могила хореографа будет расположена рядом с местом упокоения его супруги.
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