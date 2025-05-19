В Тюмень привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

С 24 мая по 1 июня в Тюмени будет находиться ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе Тобольской митрополии. Реликвию доставят из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.
«Встреча ковчега состоится 24 мая в 10:00 у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Приложиться к святыне можно будет в указанные дни с утра до вечера (ночного доступа не будет). Проводы Святыни состоятся 1 июня в 19:00», — сообщили в пресс-службе.
Пояс Пресвятой Богородицы считается одной из самых почитаемых святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы Марии. По преданию, Богородица собственноручно сплела этот пояс из верблюжьей шерсти и носила его до самого Успения. Надежду на помощь Богоматери возлагают семьи, не имеющие детей.
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