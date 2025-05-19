Житель Нягани вломился ночью в аптеку, разбил стекло и похитил презервативы вместе с кассой. Противогаз югорчанин использовал в качестве конспирации. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«Один из экипажей ДПС в ходе патрулирования неподалеку от места преступления увидел пешехода в противогазе, который что-то нес. Мужчина, заметив полицейских, бросился в бега и спрятался за припаркованный на обочине КамАЗ с прицепом», — следует из сообщения.
Местный житель пытался спрятать под грузовиком кассовый аппарат вместе с мешком контрацептивов. При себе у подозреваемого в краже также был ноутбук, который, как оказалось, он по дороге похитил в пункте выдачи заказов маркетплейса. «В складское помещение злоумышленник проник аналогичным образом, что и в фармацевтический магазин, используя в качестве конспирации противогаз и перчатки», — добавили в окружном УМВД.
Югорчанина задержали правоохранители и возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Устанавливается сумма материального ущерба.
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