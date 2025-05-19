Житель ХМАО в противогазе украл в аптеке презервативы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанин в противогазе ограбил аптеку, а потом ПВЗ маркетплейса
Югорчанин в противогазе ограбил аптеку, а потом ПВЗ маркетплейса Фото:

Житель Нягани вломился ночью в аптеку, разбил стекло и похитил презервативы вместе с кассой. Противогаз югорчанин использовал в качестве конспирации. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«Один из экипажей ДПС в ходе патрулирования неподалеку от места преступления увидел пешехода в противогазе, который что-то нес. Мужчина, заметив полицейских, бросился в бега и спрятался за припаркованный на обочине КамАЗ с прицепом», — следует из сообщения.

Местный житель пытался спрятать под грузовиком кассовый аппарат вместе с мешком контрацептивов. При себе у подозреваемого в краже также был ноутбук, который, как оказалось, он по дороге похитил в пункте выдачи заказов маркетплейса. «В складское помещение злоумышленник проник аналогичным образом, что и в фармацевтический магазин, используя в качестве конспирации противогаз и перчатки», — добавили в окружном УМВД.

Югорчанина задержали правоохранители и возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Устанавливается сумма материального ущерба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нягани вломился ночью в аптеку, разбил стекло и похитил презервативы вместе с кассой. Противогаз югорчанин использовал в качестве конспирации. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Один из экипажей ДПС в ходе патрулирования неподалеку от места преступления увидел пешехода в противогазе, который что-то нес. Мужчина, заметив полицейских, бросился в бега и спрятался за припаркованный на обочине КамАЗ с прицепом», — следует из сообщения. Местный житель пытался спрятать под грузовиком кассовый аппарат вместе с мешком контрацептивов. При себе у подозреваемого в краже также был ноутбук, который, как оказалось, он по дороге похитил в пункте выдачи заказов маркетплейса. «В складское помещение злоумышленник проник аналогичным образом, что и в фармацевтический магазин, используя в качестве конспирации противогаз и перчатки», — добавили в окружном УМВД. Югорчанина задержали правоохранители и возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Устанавливается сумма материального ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...