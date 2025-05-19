Трамп созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным

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Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Зеленский и Трамп поговорили по телефону Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, после чего американский лидер намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телемарафон «Единые новости».

«Только что прошел телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. А сразу после американский лидер сделает звонок Владимиру Путину», — сообщил телеведущий в эфире, который опубликован на платформе YouTube. Детали состоявшейся беседы между Зеленским и Трампом пока не раскрываются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и главой Штатов Дональдом Трампом запланирован на 19 мая в 17:00 по московскому времени. Сам американский лидер отметил, что основной темой обсуждения станет ситуация на Украине, а также вопросы торговых отношений между Россией и США.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, после чего американский лидер намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телемарафон «Единые новости». «Только что прошел телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. А сразу после американский лидер сделает звонок Владимиру Путину», — сообщил телеведущий в эфире, который опубликован на платформе YouTube. Детали состоявшейся беседы между Зеленским и Трампом пока не раскрываются. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и главой Штатов Дональдом Трампом запланирован на 19 мая в 17:00 по московскому времени. Сам американский лидер отметил, что основной темой обсуждения станет ситуация на Украине, а также вопросы торговых отношений между Россией и США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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