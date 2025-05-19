Трамп созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, после чего американский лидер намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телемарафон «Единые новости».
«Только что прошел телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. А сразу после американский лидер сделает звонок Владимиру Путину», — сообщил телеведущий в эфире, который опубликован на платформе YouTube. Детали состоявшейся беседы между Зеленским и Трампом пока не раскрываются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и главой Штатов Дональдом Трампом запланирован на 19 мая в 17:00 по московскому времени. Сам американский лидер отметил, что основной темой обсуждения станет ситуация на Украине, а также вопросы торговых отношений между Россией и США.
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