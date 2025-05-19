Силовики раскрыли, как был задержан школьник, который поджег автомобили в ХМАО

Подросток из Нефтеюганска, который поджег четыре автомобиля был задержан благодаря бдительности хозяина четвертой пострадавшей машины. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Его спугнул владелец четвертой машины. [Полицейские] наряды были уже готовы, оперативно нашли его и задержали после сообщения о поджоге», – рассказал инсайдер.
После первых трех сгоревших автомобилей полиция уже отрабатывала версию о поджогах. Школьник использовал легковоспламеняющуюся жидкость. Ей он обливал автомобили и поджигал зажигалкой.
«В списке пострадавших машин Chevrolet Aveo, Renault Duster и Honda Accord. Они получили значительный ущерб. Четвертый автомобиль – Hyundai Santa Fe пострадал в меньшей степени, потому что владелец успел заметить огонь», – сказал агентству источник.
При этом, сам подросток характеризуется положительно. Хорошо учится, воспитывается в благополучной семье и в поле зрения силовиков не попадал. Однако попался на уловку мошенников. Трое суток они его «обрабатывали», заставили перевести на их счет 200 тысяч рублей, а затем пойти на преступление из страха за свою маму и сестру, которых якобы могут осудить за финансирование ВСУ.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!