В Ноябрьск вновь приедет уникальный эшелон Победы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ноябрьск вновь прибудет уникальный ретропоезд — эшелон Победы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации города Ноябрьска.
«Историческая реконструкция воссоздает атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах нашей страны люди с радостью, песнями и цветами встречали поезда Победы», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале мэрии. Отмечается, что поезд состоит из восстановленных вагонов, аналогичных тем, что использовались в годы войны и в послевоенный период. Среди них представлены солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция и другие.
Юбилейный, десятый по счету рейс исторического поезда организует Свердловская железная дорога. Прибытие эшелона на станцию Ноябрьск-2 ожидается 20 мая в 12:30.
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