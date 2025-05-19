Мэрия из ХМАО взялась за ликвидацию кроличьей фермы в расселенном доме

В Урае власти приступили к исполнению судебного решения о выселении жительницы, устроившей в двух захваченных квартирах ферму по разведению кроликов. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы города Роман Хусаинов.
«Речь идет о доме №13 в микрорайоне 2А, который подлежал расселению. Гражданка незаконно заняла две квартиры и организовала там содержание животных. Администрация города обратилась в суд и он обязал ее освободить помещения. Было принято решение о незамедлительном исполнении решения суда», — заявил Хусаинов.
Ранее URA.RU писало о самозахвате квартир и публиковало жалобы жителей на бездействие приставов. Жильцы дома жалуются на антисанитарию: в подъезде скапливается мусор, запах от животных, а хозяйка кормит кроликов просроченными продуктами.
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