Мэрия из ХМАО взялась за ликвидацию кроличьей фермы в расселенном доме

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В Урае начали выселение жительницы, устроившей ферму в двух квартирах
В Урае начали выселение жительницы, устроившей ферму в двух квартирах Фото:

В Урае власти приступили к исполнению судебного решения о выселении жительницы, устроившей в двух захваченных квартирах ферму по разведению кроликов. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы города Роман Хусаинов.

«Речь идет о доме №13 в микрорайоне 2А, который подлежал расселению. Гражданка незаконно заняла две квартиры и организовала там содержание животных. Администрация города обратилась в суд и он обязал ее освободить помещения. Было принято решение о незамедлительном исполнении решения суда», — заявил Хусаинов.

Ранее URA.RU писало о самозахвате квартир и публиковало жалобы жителей на бездействие приставов. Жильцы дома жалуются на антисанитарию: в подъезде скапливается мусор, запах от животных, а хозяйка кормит кроликов просроченными продуктами.

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В Урае власти приступили к исполнению судебного решения о выселении жительницы, устроившей в двух захваченных квартирах ферму по разведению кроликов. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы города Роман Хусаинов. «Речь идет о доме №13 в микрорайоне 2А, который подлежал расселению. Гражданка незаконно заняла две квартиры и организовала там содержание животных. Администрация города обратилась в суд и он обязал ее освободить помещения. Было принято решение о незамедлительном исполнении решения суда», — заявил Хусаинов. Ранее URA.RU писало о самозахвате квартир и публиковало жалобы жителей на бездействие приставов. Жильцы дома жалуются на антисанитарию: в подъезде скапливается мусор, запах от животных, а хозяйка кормит кроликов просроченными продуктами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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