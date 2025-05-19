Появились первые кадры с Сабуровым после задержания

В сети появились первые кадры с комиком Нурланом Сабуровым после задержания. Их публикуют telegram-каналы. Отмечается, что в настоящее время Сабуров вышел из отдела полиции и направился в аэропорт.
«Сейчас комик на свободе, он вышел из отдела полиции в Подмосковье и уехал не в аэропорт», — пишет telegram-канал Mash. Они публикуют кадры, на которых можно увидеть Сабурова, направляющегося к автомобилю.
Около 13:00 19 мая в аэропорту Шереметьево артист был задержан. Ему предъявили обвинение в превышении установленного срока пребывания на территории Российской Федерации. Как сообщается, целью его визита являлась трудовая деятельность, однако допустимый срок нахождения в стране для иностранных граждан составляет 90 дней. За последний год он суммарно провел в России 114 дней, не оформив продление временного пребывания. В результате по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ на Сабурова был наложен штраф в размере 5000 рублей. Теперь Нурлану предстоит покинуть Россию и вернуться в страну при соблюдении всех законодательных требований.
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