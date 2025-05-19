«Его угробили»: Волочкова эмоционально отреагировала на смерть Григоровича

Балерина Волочкова: Григорович должен был дожить до ста лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия с благодарностью вспоминает своего наставника
Анастасия с благодарностью вспоминает своего наставника Фото:

Балерина Анастасия Волочкова близко к сердцу приняла смерть Юрия Григоровича и обвинила его близкое окружение в том, что они не уберегли легендарного балетмейстера. Об этом бывшая прима Большого театра сообщила в беседе с URA.RU.

«Кто его угробил — это моя боль. Я приезжала к Григоровичу в санаторий в Барвихе, где его восстанавливала лечащий врач Светлана Владимировна, с которой я дружу и сегодня. Она хотела, чтобы он жил до ста лет, как Игорь Моисеев. И вдруг оказывается, что его перевезли в другую больницу, а меня уже не пускают», — разоткровенничалась Волочкова.

Для Волочковой потеря Григоровича особенно болезненна. Балетмейстер был не только ее наставником, но и «ангелом», который предложил ей работу примой после незаконного увольнения из Большого театра в его театре в Краснодаре.

Анастасия в беседе с агентством призналась, что обязательно посетит прощение с Юрием Григоровичем, которое состоится 23 мая в историческом здании Большого театра в Москве. Она надеется, что проблем на входе не возникнет. А если вдруг они будут, Волочкова пообещала грандиозный скандал.

Юрий Григорович умер на 99-м году жизни. Он был главным балетмейстером Большого театра в 1964—1995 годах, с 2008 года — штатным хореографом Большого.

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Балерина Анастасия Волочкова близко к сердцу приняла смерть Юрия Григоровича и обвинила его близкое окружение в том, что они не уберегли легендарного балетмейстера. Об этом бывшая прима Большого театра сообщила в беседе с URA.RU. Для Волочковой потеря Григоровича особенно болезненна. Балетмейстер был не только ее наставником, но и «ангелом», который предложил ей работу примой после незаконного увольнения из Большого театра в его театре в Краснодаре. Анастасия в беседе с агентством призналась, что обязательно посетит прощение с Юрием Григоровичем, которое состоится 23 мая в историческом здании Большого театра в Москве. Она надеется, что проблем на входе не возникнет. А если вдруг они будут, Волочкова пообещала грандиозный скандал. Юрий Григорович умер на 99-м году жизни. Он был главным балетмейстером Большого театра в 1964—1995 годах, с 2008 года — штатным хореографом Большого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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