«Пустят ли меня»: Волочкова — о прощании с Григоровичем в Большом театре

Балерина Волочкова: обязательно пойду на прощание с Григоровичем в Большой театр
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Анастасия Волочкова в спектакле «Жизель» на сцене Большого театра
Анастасия Волочкова в спектакле «Жизель» на сцене Большого театра Фото:

Балерина Анастасия Волочкова тяжело воспринимает уход из жизни хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича, сыгравшего важнейшую роль в ее жизни. Бывшая прима Большого театра в разговоре с URA.RU рассказала, собирается ли она посетить прощание со своим наставником, которое состоится 23 мая в историческом здании Большого театра в Москве.

«Я обязательно приду на прощание, но вопрос в том, пустят ли меня. Потому что на прощание с его супругой Натальей Игоревной Бессмертновой, которая была моим педагогом, меня не пустили в Большой театр даже поклониться гробу! И Юрий Николаевич Григорович лично за руку проводил меня к гробу», — говорит Волочкова.

Юрий Григорович — история всей ее жизни, говорит балерина. Для нее великий балетмейстер стал настоящим ангелом-хранителем в жестоком мире балета. Анастасия вспоминает: в свое время Григорович лично вернул ее из Лондона в Москву.

«Когда закончился мой контракт с английским национальным балетом, он дождался, прилетел в Англию и сказал: „Я возвращаю тебя в Россию, но от Большого театра ничего хорошего не жди“», — говорит Волочкова. После незаконного увольнения из Большого театра Григорович пригласил танцовщицу стать примой в его театре в Краснодаре.

Юрий Григорович умер на 99-м году жизни. Он был главным балетмейстером Большого театра в 1964—1995 годах, с 2008 года — штатным хореографом Большого.

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Балерина Анастасия Волочкова тяжело воспринимает уход из жизни хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича, сыгравшего важнейшую роль в ее жизни. Бывшая прима Большого театра в разговоре с URA.RU рассказала, собирается ли она посетить прощание со своим наставником, которое состоится 23 мая в историческом здании Большого театра в Москве. Юрий Григорович — история всей ее жизни, говорит балерина. Для нее великий балетмейстер стал настоящим ангелом-хранителем в жестоком мире балета. Анастасия вспоминает: в свое время Григорович лично вернул ее из Лондона в Москву. «Когда закончился мой контракт с английским национальным балетом, он дождался, прилетел в Англию и сказал: „Я возвращаю тебя в Россию, но от Большого театра ничего хорошего не жди“», — говорит Волочкова. После незаконного увольнения из Большого театра Григорович пригласил танцовщицу стать примой в его театре в Краснодаре. Юрий Григорович умер на 99-м году жизни. Он был главным балетмейстером Большого театра в 1964—1995 годах, с 2008 года — штатным хореографом Большого.
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