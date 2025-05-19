Хинштейн предложил подрядчику школы продать почку для восстановления здания

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Хинштейн указал подрядчику восстановить здание школы, продав собственную почку
Хинштейн указал подрядчику восстановить здание школы, продав собственную почку Фото:

Врио главы Курской области Александр Хинштейн призвал подрядчика, занимавшегося капремонтом Новокасторенской школы, устранить последствия обрушения потолка в спортзале до 1 сентября, даже если для этого тому потребуется продать почку. Слова врио губернатора передают местные СМИ.

Несмотря на завершенный в 2023 году капремонт, уже через год в школе произошло частичное обрушение потолка на втором этаже. Никто из учеников и сотрудников не пострадал, однако руководство школы предъявило подрядчику претензии. Тот, в свою очередь, отказался восстанавливать обрушившийся участок, ссылаясь на ошибки в проектной документации. Несмотря на это, Хинштейн указал представителю строительной компании исправить работу в срок до 1 сентября. «Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — заявил Хинштейн, его слова передает издание «Курские известия».

По утверждению строителей, в документах были указаны железобетонные перекрытия, тогда как на деле оказались деревянные. Экспертиза установила наличие ошибок при проектировании и монтаже конструкций. На чердаке после ремонта остались строительные материалы, которые долгое время находились под дождем и увеличивали нагрузку на перекрытия. Хинштейн потребовал устранить все нарушения до начала нового учебного года, подчеркнув персональную ответственность подрядчика за безопасность детей.

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Врио главы Курской области Александр Хинштейн призвал подрядчика, занимавшегося капремонтом Новокасторенской школы, устранить последствия обрушения потолка в спортзале до 1 сентября, даже если для этого тому потребуется продать почку. Слова врио губернатора передают местные СМИ. Несмотря на завершенный в 2023 году капремонт, уже через год в школе произошло частичное обрушение потолка на втором этаже. Никто из учеников и сотрудников не пострадал, однако руководство школы предъявило подрядчику претензии. Тот, в свою очередь, отказался восстанавливать обрушившийся участок, ссылаясь на ошибки в проектной документации. Несмотря на это, Хинштейн указал представителю строительной компании исправить работу в срок до 1 сентября. «Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — заявил Хинштейн, его слова передает издание «Курские известия». По утверждению строителей, в документах были указаны железобетонные перекрытия, тогда как на деле оказались деревянные. Экспертиза установила наличие ошибок при проектировании и монтаже конструкций. На чердаке после ремонта остались строительные материалы, которые долгое время находились под дождем и увеличивали нагрузку на перекрытия. Хинштейн потребовал устранить все нарушения до начала нового учебного года, подчеркнув персональную ответственность подрядчика за безопасность детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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