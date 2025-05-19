В Когалыме к открытию готовится аквапарк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аквапарк закрыт на ремонт с августа 2023 года
Аквапарк закрыт на ремонт с августа 2023 года Фото:

В Когалыме (ХМАО) к открытию готовится аквапарк «На гребне волны». Развлекательный комплекс был закрыт на ремонт с 2023 года.

«Официальная дата открытия пока не назначена. Как изменится пространство аквапарка, мы пока не разглашаем», — сообщили 86.ru в торговом центре, где расположен аквапарк. По данным издания, открытие планируется в сентябре.

Между тем в аквапарк начинают набирать персонал. «В коллектив требуется инструктор для работы с июля месяца», — говорится в объявлении, опубликованном в группе торгового центра в соцсети «ВКонтакте».

«На гребне волны» закрылся в августе 2023 года. Тогда администраторы объяснили, что развлекательный комплекс ждут технические работы по его обновлению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Когалыме (ХМАО) к открытию готовится аквапарк «На гребне волны». Развлекательный комплекс был закрыт на ремонт с 2023 года. «Официальная дата открытия пока не назначена. Как изменится пространство аквапарка, мы пока не разглашаем», — сообщили 86.ru в торговом центре, где расположен аквапарк. По данным издания, открытие планируется в сентябре. Между тем в аквапарк начинают набирать персонал. «В коллектив требуется инструктор для работы с июля месяца», — говорится в объявлении, опубликованном в группе торгового центра в соцсети «ВКонтакте». «На гребне волны» закрылся в августе 2023 года. Тогда администраторы объяснили, что развлекательный комплекс ждут технические работы по его обновлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...