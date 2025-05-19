В Когалыме к открытию готовится аквапарк

В Когалыме (ХМАО) к открытию готовится аквапарк «На гребне волны». Развлекательный комплекс был закрыт на ремонт с 2023 года.
«Официальная дата открытия пока не назначена. Как изменится пространство аквапарка, мы пока не разглашаем», — сообщили 86.ru в торговом центре, где расположен аквапарк. По данным издания, открытие планируется в сентябре.
Между тем в аквапарк начинают набирать персонал. «В коллектив требуется инструктор для работы с июля месяца», — говорится в объявлении, опубликованном в группе торгового центра в соцсети «ВКонтакте».
«На гребне волны» закрылся в августе 2023 года. Тогда администраторы объяснили, что развлекательный комплекс ждут технические работы по его обновлению.
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