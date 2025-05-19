В Тюменской области произошли кадровые перестановки в судах

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей, в том числе в Тюменской области. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, Ксения Кинслер и Алена Молокова назначены судьями Ленинского районного суда Тюмени.
«Указ Президента Российской Федерации „О назначении судей федеральных судов“. Назначить в Тюменской области судьями Ленинского районного суда города Тюмени Кинслер Ксению Александровну, Молокову Алену Игоревну», — указано в документе.
Также заместителем председателя Тюменского районного суда назначена Светлана Молокова. Срок ее полномочий составляет шесть лет.
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