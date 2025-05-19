В Тюменской области произошли кадровые перестановки в судах

Президент Путин назначил судей в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ксения Кинслер и Алена Молокова назначены судьями Ленинского районного суда Тюмени
Ксения Кинслер и Алена Молокова назначены судьями Ленинского районного суда Тюмени Фото:

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей, в том числе в Тюменской области. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, Ксения Кинслер и Алена Молокова назначены судьями Ленинского районного суда Тюмени.

«Указ Президента Российской Федерации „О назначении судей федеральных судов“. Назначить в Тюменской области судьями Ленинского районного суда города Тюмени Кинслер Ксению Александровну, Молокову Алену Игоревну», — указано в документе.

Также заместителем председателя Тюменского районного суда назначена Светлана Молокова. Срок ее полномочий составляет шесть лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей, в том числе в Тюменской области. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, Ксения Кинслер и Алена Молокова назначены судьями Ленинского районного суда Тюмени. «Указ Президента Российской Федерации „О назначении судей федеральных судов“. Назначить в Тюменской области судьями Ленинского районного суда города Тюмени Кинслер Ксению Александровну, Молокову Алену Игоревну», — указано в документе. Также заместителем председателя Тюменского районного суда назначена Светлана Молокова. Срок ее полномочий составляет шесть лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...