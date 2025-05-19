Путин вышел к журналистам после разговора с Трампом

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Президент России Владимир Путин закончил телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщают РИА Новости. Как отметил российский президент, двухчасовая встреча была содержательной и конструктивной.
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