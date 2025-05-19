Неадекватный мужчина набросился на женщину с кулаками в супермаркете на улице Таганской в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш). Видео драки появилось в СМИ и соцсетях (ниже — видео оттуда).
По предварительным данным, мужчина громко разговаривал по телефону и высказывал оскорбления в чей-то адрес. Женщина решила, что эти слова адресованы ей, и решила проверить. В ответ на ее вопрос мужчина начал проявлять агрессию и нанес несколько ударов. Его остановил сотрудник магазина.
Портал E1.ru утверждает, что агрессор якобы кричал: «Я с СВО. Мне за это ничего не будет!». Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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