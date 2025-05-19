Умер хореограф Юрий Григорович, эвакуированный в Пермь в годы войны

На 99-м году жизни скончался хореограф Юрий Григорович, чье имя стало символом русского балета XX и XXI веков. Григорович был связан с Пермью: годы Великой Отечественной войны будущий хореограф был эвакуирован в город Молотов (Пермь), где формировался его творческий путь во время учебы в Ленинградском хореографическом училище.
«С Пермью Юрия Николаевича связывали особые страницы жизни. В годы Великой Отечественной войны он был эвакуирован в наш город, тогда — Молотов. Здесь, в суровое военное время, формировался его творческий путь. Он был еще студентом», — рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова в своем telegram-канале.
Юрий Григорович за свою долгую карьеру стал одним из самых влиятельных балетмейстеров страны, возглавлял Большой театр и был автором десятков постановок, оказавших значительное влияние на развитие мирового балета. Его творческий путь, продолжавшийся почти столетие, подарил мировой культуре спектакли, вошедшие в золотой фонд искусства. Среди них — «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка», «Спартак», «Раймонда», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», которые сегодня считаются классикой балета. Его вклад отмечен многочисленными государственными наградами и премиями.
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