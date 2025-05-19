«Был не за тиранию, а за деспотию»: жизнь и судьба Юрия Григоровича

Ушел из жизни Юрий Григорович — хореограф, без которого невозможно представить историю отечественного балета второй половины XX и начала XXI века. Он прожил 98 лет, почти все из которых посвятил сцене, искусству, ученикам, и, в самом широком смысле, стране. Его спектакли знали во всем мире, его ученики стали новыми лицами сцены, его стиль — синонимом драматургии в хореографии. Путь человека, который поверил, что балет может говорить о главном, — в материале URA.RU.
Семья и детство Юрия Григоровича
Юрий Николаевич Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде, в семье, где изящное искусство танца уже имело глубокие корни. Его дядя, Георгий Розай, был известным артистом Мариинского театра, участвовал в легендарных «Парижских сезонах» в антрепризе Сергея Дягилева — и повлиял на ранние стремления Юрия.
С детства мальчик мечтал стать хореографом: он не просто увлекался балетом, но уже тогда сочинял собственные сценарии, придумывал танцы и записывал свои фантазии в дневниках, вдохновляясь литературой и искусством.
Начало творческого пути
В 1947 году, окончив Ленинградское хореографическое училище, он начал сценическую карьеру в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Его танцевальный стиль выделялся глубиной характера, выразительностью, и вскоре он приобрел репутацию яркого характерного танцовщика. Однако исполнительская деятельность не могла полностью удовлетворить его художественные амбиции.
Уже через год после окончания училища он попробовал себя в постановке детских спектаклей. В Ленинградском Доме культуры имени Горького в 1948 году он поставил свой первый балет «Аистенок», который надолго вошел в репертуар. Затем последовали «Семеро братьев» и «Вальс-фантазия» — работы, полюбившиеся юным зрителям и отметившие начало его авторского хореографического стиля.
Ключевой поворот в его карьере произошел в 1957 году, когда в Кировском театре планировалась постановка экспериментального спектакля «Каменный цветок». Изначально Григорович значился как ассистент именитого хореографа Константина Сергеева, но предложил свой собственный вариант постановки. Его поддержал выдающийся балетмейстер Федор Лопухов. Успех «Каменного цветка» был бесспорен: Григоровичу удалось органично вплести русские национальные элементы в ткань академического танца. Его дебют на крупной сцене оказался уверенным и оригинальным.
Следующей вехой стал балет «Легенда о любви», поставленный в 1961 году. Здесь Григорович применил сложные стилистические приемы — сценографию в духе персидских миниатюр, статичные финалы сцен, глубокую психологическую проработку персонажей.
«Когда в 1944 г. я переезжала из родного Ленинграда в Москву, будущий балетмейстер Юрий Григорович еще не окончил хореографическое училище… Спустя время, ленинградцы — Театр имени Кирова — приехали на гастроли в Москву, и я увидела его «Легенду о любви». Балет, который на многие годы предсказал всю философскую, гражданскую позицию тогда молодого, но уже безгранично талантливого балетмейстера Юрия Николаевича Григоровича. Долго ходила я под впечатлением «Легенды», жалела, что уже не танцую...», — из воспоминаний балерины Галины Улановой.
Именно в этом спектакле появился хореографический монолог — выразительное средство, ставшее фирменным элементом его творчества. Несмотря на художественные достижения, в Кировском театре его идеи не находили единодушного признания. Столкновение поколений, эстетических подходов, давления традиций подтолкнули его к отъезду в Новосибирск, где он поставил «Каменный цветок» и свою первую редакцию «Лебединого озера».
Работа в Большом театре
В 1963 году Юрий Григорович был приглашен в Большой театр для постановки балета «Спящая красавица» — события, ставшего поворотной точкой не только в его карьере, но и в истории отечественного балета. Уже в 1964 году он занял пост главного балетмейстера театра, получив возможность реализовывать собственное художественное видение в масштабе главной сцены страны.
Его дебют в этом качестве — новая версия «Щелкунчика» — стал не просто постановкой, а программным высказыванием: Григорович сделал акцент на атмосфере уюта, волшебства и детской мечты, что стало свежим и неожиданным художественным жестом для балета той эпохи.
Николай Цискаридзе, бывший премьер Большого театра, в разговоре со Светланой Бондарчук выделил Юрия Григоровича, которого запомнил как требовательного и преданного искусству мастера.
«Если ты его человек, если он тебя принимает, то он очень добрый, веселый с фантастическим чувством юмора. А если он тебя не принимает, то тебя не существует. Ты просто воздушное пространство, через которое можно пройти. Но как руководитель он был не за тиранию, а за деспотию. Это его фраза. И он был именно таким. Его обожали абсолютно все, основная масса. Конечно, у него были враги, которые пилили этот стул очень много лет и допилили его в итоге. Серость всегда побеждает гения, к сожалению», – делится впечатлениями Николай Цискаридзе.
В 1968 году на сцене театра прозвучал настоящий триумф: премьера «Спартака» — балета, ставшего символом нового драматургического и хореографического языка. Спектакль «Спартак» объединил наработки всех предыдущих лет: хореографические монологи, лаконичную сценографию, напряженную внутреннюю драматургию.
Его успех открыл перед балетмейстером еще больше возможностей. Григорович обратился к классике: создал собственную версию «Лебединого озера», где акцент сместился на философскую проблематику, борьбу добра и зла, судьбы и свободы воли. Он стремился к трагическому финалу, но культурная политика тех лет потребовала «оптимизма», и финал был изменен.
С середины 1970-х годов балетмейстер отдалился от оригинальных сюжетов, размышляя и осмысливая путь, пройденный за десятилетия. Это размышление вылилось в создание «Ивана Грозного» — исторического спектакля, в котором сила выразительности, напряжение эпохи и внутренняя драма персонажей соединились в мощную симфонию танца. Вслед за этим он поставил «Ангару» — балет на советскую тематику, созданный по партийной директиве, и «Ромео и Джульетту», в которой финал оказался неожиданным: Джульетта просыпалась до смерти Ромео, но было уже поздно. Эта трактовка вызывала ожесточенные споры.
Тем не менее, несмотря на все пересуды, Юрий Григорович был уверен в том, что культура объединяет страны и общество. В интервью с корреспондентом «Аргументы и Факты» балетмейстер рассказывал:
«В Японии, сколько раз ни покажи „Лебединое озеро“, все билеты будут проданы. В Лондоне, сколько раз ни покажи „Спартака“, то же самое. Не припомню за полвека ни одного турне, а их было около 100, чтобы наш балет не приняли. Были попытки сорвать гастроли, облить грязью в печати, устроить демонстрации перед театром. Более того, в отечественной прессе пытались дезавуировать наш успех за границей, но все это было неправдой. Не верьте!»
В 1982 году Григорович создал новую версию «Золотого века» Дмитрия Шостаковича. Из неудачного советского балета с агитационным посылом он сделал зрелищный спектакль, насыщенный сатирой, лирикой, авантюрностью. Индустриальная немецкая выставка в его интерпретации превратилась в нэпманский ресторан, а балет заговорил с публикой современным, живым языком. Затем был балет «Раймонда», где Григорович выступил в роли не просто реставратора, а художника, способного оживить классику, не разрушая ее духа.
Однако, несмотря на успехи, внутри театра не все складывалось гладко. В 1995 году, после конфликта, связанного с увольнением нескольких возрастных солистов, он покинул пост главного балетмейстера Большого театра. Этот шаг вызвал бурные споры, а в знак протеста даже был сорван один из спектаклей. Однако уже с 2008 года Григорович вновь стал штатным хореографом театра, продолжив работу с любимым коллективом, которому отдал десятилетия.
Педагогическая деятельность
С 1973 по 1988 год Юрий Николаевич Григорович преподавал в Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, возглавляя балетмейстерское отделение. Сегодня это учебное заведение известно как Санкт-Петербургская государственная консерватория. Его вклад в формирование новых поколений хореографов оказался неоценимым: он делился не только мастерством, но и собственным художественным взглядом на балет.
В 1988 году Юрий Григорович начал преподавательскую деятельность в Московской государственной академии хореографии (ранее — Московский государственный хореографический институт), где вплоть до 2025 года возглавлял кафедру хореографии и балетоведения.
Под его руководством была сформирована авторская школа глубокого профессионального анализа балетного искусства, оказавшая значительное влияние на подготовку нового поколения хореографов, исследователей и театральных деятелей. Для многих студентов Григорович стал не только наставником, но и живым связующим звеном с «золотой эпохой» отечественного балета, передавшим знания, опыт и уникальный взгляд на сценическое искусство.
Публикации
Юрий Григорович активно занимался и теоретической рефлексией своей профессии. Он выступил редактором энциклопедии «Балет», изданной в 1981 году, и стал соавтором книги-альбома «Большой балет», подготовленной совместно с искусствоведом Виктором Вансловым в том же году. Помимо этого, он опубликовал множество статей в профессиональных изданиях, посвященных вопросам хореографии и театра.
Награды Григоровича
Творческий путь Юрия Григоровича сопровождался высокими наградами и признанием. Он был удостоен званий Героя Социалистического Труда (1986), Народного артиста СССР (1973), стал лауреатом Ленинской премии (1970), двух Государственных премий СССР (1977, 1985) и Государственной премии РФ (2017). Он преподавал, был профессором, передавая свой опыт новым поколениям артистов и хореографов.
Семья
Особое место в жизни Григоровича занимала его семья. Его супруга, балерина Наталья Бессмертнова, была не только любимой женщиной, но и верной сценической партнершей, союзницей в искусстве и жизни на протяжении более, чем 40 лет. Их творческий и человеческий союз вдохновлял многих. Супруги были в браке с 1968 г. по 2008 годы. В 2008 году Наталья Бессмертнова ушла из жизни.
Фильмы и книги о Юрии Григоровиче
Творческий путь и вклад Юрия Григоровича неоднократно становились темами книг и фильмов. Ему посвящен фильм-концерт «Жизнь в танце» (1978, реж. Владимир Граве), а также документальные картины: «Балетмейстер Юрий Григорович» (1987, реж. Юрий Альдохин), «Григорович. Юрий Грозный» (2017, реж. Олег Шиловский и Нелли Закирова), «Юрий Григорович. Великий деспот» (2017, реж. Дмитрий Болижевский).
Его балеты были перенесены на экран — в частности, «Спартак» (1976) и «Иван Грозный», представленный зрителям под названием «Грозный век» (1977). Также сохранились ранние фильмы, раскрывающие его философию искусства, — «Балетмейстер Юрий Григорович» (1970), «Балет от первого лица» (1986).
Жизнь — она и есть жизнь. В «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Жизели» с наступлением утра брезжит надежда. Не всегда можно вернуть утраченное, а точнее, и вовсе нельзя. Но что-то подобное просветлению или раскаянию на героев нисходит. Свою жизнь я запомнил как одну нескончаемую работу, полную любви и радости. Сегодня я особенно стремлюсь фиксироваться на том позитивном, что жизнь мне дала. А все дурное, мелкое, случайное, что путалось под ногами, надо стирать и не тащить за собой в вечность, — делился Григорович с «Аргументами и фактами».
Смерть Юрия Григоровича
Юрий Григорович ушел из жизни 19 мая 2025 на 99-м году жизни, оставив после себя грандиозное наследие, определившее лицо отечественного и мирового балета второй половины XX века. Он вошел в историю как реформатор, поэт сцены, творец, способный чувствовать пульс времени и преобразовывать его в язык танца. Его балеты — это не просто спектакли, а живые философские притчи, в которых соединились история, чувство и мысль.
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