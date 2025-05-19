Экономист Зубец: устойчивый курс рубля обеспечивают долларовые заначки россиян

Стабильность курса рубля по отношению к доллару обеспечивается за счет долларовых сбережений россиян, которые граждане все чаще продают и размещают в банках для получения дохода. Об этом сообщил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
«Последняя причина, на мой взгляд, это то, что у нас в стране у населения хранится примерно на сто миллиардов долларов заначек, а так как доллар хранить невыгодно, те, у кого доллары есть, продают эти заначки, несут их в банки, чтобы получить доход», — пояснил экономист. Его слова передает Общественная Служба Новостей.
Также Зубец отметил, что стабильности рубля способствует сразу несколько факторов. В последнее время наблюдается снижение объемов импорта, что связано с проведением жесткой денежно-кредитной политики. Кроме того, сейчас в международных торговых операциях между Россией и ее партнерами широко применяются бартерные механизмы.
Помимо этого, на рынке функционирует схема керри-трейда: иностранная валюта завозится в РФ, реализуется на внутреннем рынке, а полученные средства размещаются на депозитах с целью получения прибыли за счет разницы процентных ставок. Также существует ожидание возможной нормализации ситуации и роста стоимости российских акций, поэтому инвесторы, переводящие средства в рубли, рассчитывают извлечь выгоду из будущего повышения рынка.
Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что в течение текущей недели курс доллара может установиться в диапазоне 80–83 рубля, пишет RT. По его словам, стоимость евро, вероятнее всего, будет находиться на уровне 89–92 рубля, а курс юаня составит 11–11,5 рубля. Эксперт отметил ряд факторов, способных оказать влияние на динамику национальной валюты. В их числе он выделил сокращение экспорта российских сырьевых товаров в апреле, а также возможное введение странами Евросоюза торгового эмбарго и новых пошлин на российский экспорт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.