19 мая 2025

FT: лидеры ЕС поражены нежеланием Трампа вводить санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не оправдал ожиданий Европы в вопросе санкций против РФ
Трамп не оправдал ожиданий Европы в вопросе санкций против РФ Фото:

Европейские лидеры были удивлены позицией президента США Дональда Трампа по вопросу введения новых санкций против России после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщиают зарубежные СМИ.

«Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию», — сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на слова своего источника. Издание отмечает, что в ходе диалога с коллегами из Европы президент США не выразил поддержки ужесточению санкционной политики в отношении Москвы.

Ранее, пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между Путиным и Трампом. После этого Трамп провел консультации с европейскими лидерами, включая президента Украины, глав Еврокомиссии, Франции, Италии, Германии и Финляндии. Москва неоднократно заявляла о способности противостоять санкциям и ставила под сомнение их эффективность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские лидеры были удивлены позицией президента США Дональда Трампа по вопросу введения новых санкций против России после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщиают зарубежные СМИ. «Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию», — сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на слова своего источника. Издание отмечает, что в ходе диалога с коллегами из Европы президент США не выразил поддержки ужесточению санкционной политики в отношении Москвы. Ранее, пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между Путиным и Трампом. После этого Трамп провел консультации с европейскими лидерами, включая президента Украины, глав Еврокомиссии, Франции, Италии, Германии и Финляндии. Москва неоднократно заявляла о способности противостоять санкциям и ставила под сомнение их эффективность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...