FT: лидеры ЕС поражены нежеланием Трампа вводить санкции против России

Европейские лидеры были удивлены позицией президента США Дональда Трампа по вопросу введения новых санкций против России после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщиают зарубежные СМИ.
«Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию», — сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на слова своего источника. Издание отмечает, что в ходе диалога с коллегами из Европы президент США не выразил поддержки ужесточению санкционной политики в отношении Москвы.
Ранее, пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между Путиным и Трампом. После этого Трамп провел консультации с европейскими лидерами, включая президента Украины, глав Еврокомиссии, Франции, Италии, Германии и Финляндии. Москва неоднократно заявляла о способности противостоять санкциям и ставила под сомнение их эффективность.
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