19 мая 2025

Страны ЕС договорились усилить санкции против России после звонка Трампа

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В ЕС хотят усилить давление на Россию
В ЕС хотят усилить давление на Россию Фото:

Европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом 19 мая сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, передает пресс-служба кабмина ФРГ.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — говорится в сообщении Корнелиуса. По данным пресс-секретаря, после разговора с Путиным Трамп провел консультации с европейскими лидерами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Отмечается, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник и длился более двух часов. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое Запад усиливает в последние годы. В Москве также указывали на неэффективность антироссийских санкций и отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал своей политики. В самих странах Запада также звучат мнения о том, что введенные ограничения не достигают поставленных целей.

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Европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом 19 мая сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, передает пресс-служба кабмина ФРГ. «Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — говорится в сообщении Корнелиуса. По данным пресс-секретаря, после разговора с Путиным Трамп провел консультации с европейскими лидерами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом. Отмечается, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник и длился более двух часов. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое Запад усиливает в последние годы. В Москве также указывали на неэффективность антироссийских санкций и отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал своей политики. В самих странах Запада также звучат мнения о том, что введенные ограничения не достигают поставленных целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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