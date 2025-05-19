19 мая 2025

Вандалы выжгли свастику на плакате ко Дню Великой Победы в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Баннер с запрещенным символом сразу демонтировали
Баннер с запрещенным символом сразу демонтировали Фото:

В поселке Малиновский (Советский район ХМАО) вандалы выжгли фашистскую свастику на баннере, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил местный житель, который обнаружил запрещенную символику.

«На баннере в честь Дня Победы выжгли знак фашисткой свастики. Запрещенный символ заметил представитель общественности и обратился в правоохранительные органы», — пишет «Муксун.fm», ссылаясь на свой источник.

После сигнала полицейский зафиксировал факт и в присутствии правоохранителя и представителя администрации баннер демонтировали. В пресс-службе УМВД по ХМАО «Муксун.fm» подтвердили, что баннер с запрещенной символикой находился на остановке и был снят администрацией. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают личность нарушителя.

В соответствии с российским законодательством, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики запрещены и караются по соответствующей статье КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф или административный арест, а при повторном совершении правонарушения может наступить уголовная ответственность.

Вандалы выжгли свастику на плакате ко Дню Великой Победы
Вандалы выжгли свастику на плакате ко Дню Великой Победы
Фото:

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В поселке Малиновский (Советский район ХМАО) вандалы выжгли фашистскую свастику на баннере, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил местный житель, который обнаружил запрещенную символику. «На баннере в честь Дня Победы выжгли знак фашисткой свастики. Запрещенный символ заметил представитель общественности и обратился в правоохранительные органы», — пишет «Муксун.fm», ссылаясь на свой источник. После сигнала полицейский зафиксировал факт и в присутствии правоохранителя и представителя администрации баннер демонтировали. В пресс-службе УМВД по ХМАО «Муксун.fm» подтвердили, что баннер с запрещенной символикой находился на остановке и был снят администрацией. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают личность нарушителя. В соответствии с российским законодательством, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики запрещены и караются по соответствующей статье КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф или административный арест, а при повторном совершении правонарушения может наступить уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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