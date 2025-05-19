В поселке Малиновский (Советский район ХМАО) вандалы выжгли фашистскую свастику на баннере, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил местный житель, который обнаружил запрещенную символику.
«На баннере в честь Дня Победы выжгли знак фашисткой свастики. Запрещенный символ заметил представитель общественности и обратился в правоохранительные органы», — пишет «Муксун.fm», ссылаясь на свой источник.
После сигнала полицейский зафиксировал факт и в присутствии правоохранителя и представителя администрации баннер демонтировали. В пресс-службе УМВД по ХМАО «Муксун.fm» подтвердили, что баннер с запрещенной символикой находился на остановке и был снят администрацией. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают личность нарушителя.
В соответствии с российским законодательством, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики запрещены и караются по соответствующей статье КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф или административный арест, а при повторном совершении правонарушения может наступить уголовная ответственность.
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