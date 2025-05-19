Тюменка пожаловалась, что ногу ее мамы-пенсионерки зажало дверями автобуса, а после протащило по асфальту. По ее словам, женщина является инвалидом и имеет тяжелую форму ревматоидного артрита, из-за чего медленно перебирает ногами.
«Моя мама выходила одна. Она поставила одну ногу на ступеньку и не успела занести вторую, как ей зажало плечо дверью и протащило по земле… Мама давно еле ходит, с тростью. Удар пришелся на плечо и самую пораженную ногу, которая у нее почти не сгибается», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень», ссылаясь на дочь пострадавшей.
По ее словам, инцидент произошел 17 мая около 12:20 на автобусной остановке возле гимназии №49. После произошедшего кондуктор сразу вызвала экстренные службы, после чего пенсионерку забрали в травмпункт. В медучреждении зафиксировали травмы и отправили домой, однако вечером у женщины поднялось давление, которое удалось стабилизировать лишь к ночи. Дочь уже зарегистрировала обращение в компанию перевозчика. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается
Ранее URA.RU писало, что во дворе ЖК «Семья» женщина-мигрант избила ребенка, который качался на качелях: пнула его и просила собственного ребенка также применять физическую силу. По данному факту сейчас проводится проверка.
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