В тюменском дворе мигрантка пнула ребенка и подговорила свою дочь избивать его. Видео

В Тюмени женщина-мигрант избила ребенка за отказ уступить качели
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проводит проверку по данному факту
Полиция проводит проверку по данному факту Фото:

Во дворе ЖК «Семья» женщина-мигрант избила ребенка, который качался на качелях: пнула его и просила собственного ребенка также применять физическую силу. Об этом в соцсетях рассказала мать пострадавшей девочки. 

«Женщина-мигрант пнула моего ребенка. Применяя моральное давление и удерживая качели, мигрантка заставила свою дочь пинать моего ребенка, говоря бить сильнее», — поделилась подробностями тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».

В пресс-службе МВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что по данному факту сейчас проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшему будет дана правовая оценка.

Ранее в Тюмени также расследовался инцидент с участием взрослого и ребенка: на улице Малой Боровской, 38 камеры зафиксировали, как мужчина зашел в подъезд вслед за школьником, что вызвало обеспокоенность жителей. По этому факту полиция также проводила проверку, однако местные жители предположили, что мужчина мог быть распространителем рекламы, и четких подтверждений противоправных действий не было.

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Во дворе ЖК «Семья» женщина-мигрант избила ребенка, который качался на качелях: пнула его и просила собственного ребенка также применять физическую силу. Об этом в соцсетях рассказала мать пострадавшей девочки.  «Женщина-мигрант пнула моего ребенка. Применяя моральное давление и удерживая качели, мигрантка заставила свою дочь пинать моего ребенка, говоря бить сильнее», — поделилась подробностями тюменка в сообществе «ЧС Тюмень». В пресс-службе МВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что по данному факту сейчас проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшему будет дана правовая оценка. Ранее в Тюмени также расследовался инцидент с участием взрослого и ребенка: на улице Малой Боровской, 38 камеры зафиксировали, как мужчина зашел в подъезд вслед за школьником, что вызвало обеспокоенность жителей. По этому факту полиция также проводила проверку, однако местные жители предположили, что мужчина мог быть распространителем рекламы, и четких подтверждений противоправных действий не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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