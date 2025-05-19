Во дворе ЖК «Семья» женщина-мигрант избила ребенка, который качался на качелях: пнула его и просила собственного ребенка также применять физическую силу. Об этом в соцсетях рассказала мать пострадавшей девочки.
«Женщина-мигрант пнула моего ребенка. Применяя моральное давление и удерживая качели, мигрантка заставила свою дочь пинать моего ребенка, говоря бить сильнее», — поделилась подробностями тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».
В пресс-службе МВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что по данному факту сейчас проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшему будет дана правовая оценка.
Ранее в Тюмени также расследовался инцидент с участием взрослого и ребенка: на улице Малой Боровской, 38 камеры зафиксировали, как мужчина зашел в подъезд вслед за школьником, что вызвало обеспокоенность жителей. По этому факту полиция также проводила проверку, однако местные жители предположили, что мужчина мог быть распространителем рекламы, и четких подтверждений противоправных действий не было.
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