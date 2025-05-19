«Известия»: в напитках на российских прилавках сокращают количество сахара

Российские компании начали массово уменьшать количество сахара в обычной (недиетической) газировке. Из-за этого напитки стали менее калорийными. Об этом сообщают "Известия".
"Так в Cool Cola от "Очаково" в феврале было 45 ккал на 100 мл, а в апреле — уже только 20. Их квас тоже "похудел": раньше в нем было 35 ккал, теперь — 20. Та же история с апельсиновой газировкой "Добрый". Сейчас можно найти две одинаковые банки на прилавках: в одной 19 ккал и 2,5% сока, в другой — 32 ккал и 3% сока", — пишут "Известия".
Отмечается, что компания "Черноголовка" тоже снизила калорийность. Их Cola теперь содержит 19 ккал вместо 40, лимонад "Байкал" — 17 ккал вместо 40. То же самое произошло с "Дюшесом" и "Мандарином".
Как рассказал изданию источник в отрасли, производители пошли на это из-за повышения акцизов на сахар — так они пытаются сохранить прибыль. Часть напитков сохраняет привычную сладость за счет использования подсластителей. Некоторые производители пошли по пути прямого снижения сахара в составе напитка.
Акциз на сладкие безалкогольные напитки был введен 1 июля 2023 года. На тот момент он составлял 7 рублей на литр и уплачивался производителями напитков, в составе которых есть сахар. По мнению Минфина, увеличение акциза необходимо для снижения потребления сахара населением, пишет телеканал RT.
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