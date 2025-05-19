Нотариус предупредила владельцев о конце гаражной амнистии

Упрощенный порядок регистрации гаражей, известный как «гаражная амнистия», завершится 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила нотариус Мария Боронина, уточнив, что к данной программе допускаются только определенные объекты недвижимости.
«Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой», — пояснила нотариус агентству «Прайм».
Также с осени 2024 года действие «амнистии» распространяется на гаражи в несколько этажей. Однако не затрагивает подземные паркинги, машиноместа в многоквартирных домах и объекты, пристроенные к другим зданиям.
Нотариус напомнила, что гараж считается капитальным строением при наличии фундамента и прочной связи с землей. В таком случае собственнику следует поставить объект на кадастровый учет в Росреестре. Участие в программе позволяет упростить оформление прав собственности, однако требования к объекту и срокам регистрации необходимо строго соблюдать, чтобы воспользоваться льготным порядком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.