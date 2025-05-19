19 мая 2025

Нотариус предупредила владельцев о конце гаражной амнистии

Нотариус Боронина: 1 сентября 2026 года заканчивается гаражная амнистия
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцам гаражей важно успеть до осени 2026 года, отметила нотариус
Владельцам гаражей важно успеть до осени 2026 года, отметила нотариус Фото:

Упрощенный порядок регистрации гаражей, известный как «гаражная амнистия», завершится 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила нотариус Мария Боронина, уточнив, что к данной программе допускаются только определенные объекты недвижимости.

«Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой», — пояснила нотариус агентству «Прайм».

Также с осени 2024 года действие «амнистии» распространяется на гаражи в несколько этажей. Однако не затрагивает подземные паркинги, машиноместа в многоквартирных домах и объекты, пристроенные к другим зданиям.

Нотариус напомнила, что гараж считается капитальным строением при наличии фундамента и прочной связи с землей. В таком случае собственнику следует поставить объект на кадастровый учет в Росреестре. Участие в программе позволяет упростить оформление прав собственности, однако требования к объекту и срокам регистрации необходимо строго соблюдать, чтобы воспользоваться льготным порядком.

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Упрощенный порядок регистрации гаражей, известный как «гаражная амнистия», завершится 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила нотариус Мария Боронина, уточнив, что к данной программе допускаются только определенные объекты недвижимости. «Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой», — пояснила нотариус агентству «Прайм». Также с осени 2024 года действие «амнистии» распространяется на гаражи в несколько этажей. Однако не затрагивает подземные паркинги, машиноместа в многоквартирных домах и объекты, пристроенные к другим зданиям. Нотариус напомнила, что гараж считается капитальным строением при наличии фундамента и прочной связи с землей. В таком случае собственнику следует поставить объект на кадастровый учет в Росреестре. Участие в программе позволяет упростить оформление прав собственности, однако требования к объекту и срокам регистрации необходимо строго соблюдать, чтобы воспользоваться льготным порядком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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