Росфинмониторинг просит доступ к данным платежной системы «Мир»

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Росфинмониторинг заинтересован в контроле над денежными потоками
Росфинмониторинг заинтересован в контроле над денежными потоками Фото:

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) хочет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» для усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующий законопроект подготовлен ведомством, о чем говорится в пояснительной записке к документу.

«Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финмониторингу с организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы ЦБ РФ и национальной системы платежных карт. В настоящее время такой организацией является АО „Национальная система платежных карт“», — отмечается в пояснительной записке к документу, с которой ознакомилось ТАСС.

В пояснительной записке подчеркивается, что инициатива позволит повысить эффективность выявления подозрительных операций, а также усилит контроль за финансовыми потоками внутри страны. Документ предусматривает организацию регулярного информационного обмена между Росфинмониторингом и Национальной системой платежных карт, что должно способствовать предотвращению финансовых преступлений.

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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) хочет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» для усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующий законопроект подготовлен ведомством, о чем говорится в пояснительной записке к документу. «Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финмониторингу с организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы ЦБ РФ и национальной системы платежных карт. В настоящее время такой организацией является АО „Национальная система платежных карт“», — отмечается в пояснительной записке к документу, с которой ознакомилось ТАСС. В пояснительной записке подчеркивается, что инициатива позволит повысить эффективность выявления подозрительных операций, а также усилит контроль за финансовыми потоками внутри страны. Документ предусматривает организацию регулярного информационного обмена между Росфинмониторингом и Национальной системой платежных карт, что должно способствовать предотвращению финансовых преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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