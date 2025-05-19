Пермские ученые нашли замену химиотерапии. Исследователи Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН и кафедры микробиологии и иммунологии Пермского университета (ПГНИУ) установили размер наночастиц оксида графена, которые помогают бороться с раком, сообщает Министерство науки и высшего образования России.
«Научный коллектив изучил влияние наночастиц оксида графена на клетки лейкоза. Крошечные частицы оксида графена могут запускать работу иммунных клеток, которые начинают активнее вырабатывать сигнальные вещества», — сообщает ведомство. Отмечается, что именно активация иммунных клеток открывает новые возможности для терапии.
Оксид графена — это материал на основе углерода с кислородсодержащими группами. Его уникальные свойства уже находят применение в медицине. Применение наночастиц оксида графена не связано с побочными эффектами, присущими традиционной химиотерапии, что делает его перспективным для разработки новых методов лечения онкологии.
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