Живодеров в России хотят обязать ходить к психиатру

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В Госдуме предложили проводить психиатрическую экспертизу для живодеров
В Госдуме предложили проводить психиатрическую экспертизу для живодеров Фото:

Ввести обязательную судебно-психиатрическую экспертизу для людей, обвиняемых в жестоком обращении с животными, предложили в Госдуме. С соответствующей инициативой выступил депутат Георгий Арапов от партии «Новые люди». Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Предлагается установить, что назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“», — сказано пояснительной записке к проекту. Отмечается, что мера позволит выявлять у обвиняемых психические заболевания и своевременно начинать их лечение, снижая риск совершения тяжких преступлений в дальнейшем.

Согласно данным МВД, приведенным в сопроводительных материалах, в 2024 году в России было зарегистрировано 656 подобных преступлений. В большинстве случаев наказание ограничивалось штрафами, а назначение лечения применялось редко. Автор проекта отмечает, что суды часто не проводят психиатрическую экспертизу при отсутствии явных признаков расстройств, что снижает эффективность реагирования.

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Ввести обязательную судебно-психиатрическую экспертизу для людей, обвиняемых в жестоком обращении с животными, предложили в Госдуме. С соответствующей инициативой выступил депутат Георгий Арапов от партии «Новые люди». Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента. «Предлагается установить, что назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“», — сказано пояснительной записке к проекту. Отмечается, что мера позволит выявлять у обвиняемых психические заболевания и своевременно начинать их лечение, снижая риск совершения тяжких преступлений в дальнейшем. Согласно данным МВД, приведенным в сопроводительных материалах, в 2024 году в России было зарегистрировано 656 подобных преступлений. В большинстве случаев наказание ограничивалось штрафами, а назначение лечения применялось редко. Автор проекта отмечает, что суды часто не проводят психиатрическую экспертизу при отсутствии явных признаков расстройств, что снижает эффективность реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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