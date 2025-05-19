Первые 10 ветеранов СВО из ХМАО прошли курс начинающего предпринимателя

Первые 10 участников комплексной программы «СВОй курс начинающего предпринимателя» получили сертификаты об окончании обучения. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Сегодня первые десять выпускников комплексной программы „СВОй курс начинающего предпринимателя“ получили сертификаты об окончании обучения. Образовательный курс — часть проекта „СВОй бизнес“, который реализует Правительство Югры совместно с фондом „Защитники Отечества“» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он отметил, что выпускники курса стремятся создать предпринимательское сообщество для поддержки своих товарищей по службе. Примером успешного участия в программе стал Дмитрий Макарчук из Лангепаса, который уже организовал производство в столярном цеху и планирует расширять бизнес.
С конца мая выпускникам программы также станет доступна новая мера региональной поддержки — субсидия до двух миллионов рублей на запуск собственного дела при условии софинансирования 10% от суммы проекта. Отмечается, что практика Югры стала одной из первых, представленных на федеральном уровне как успешная мера по вовлечению участников и ветеранов СВО в предпринимательскую деятельность.
Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков подвел итоги предварительного голосования. Интересы партии на осенних выборах 2025 года будут представлять восемь участников специальной военной операции, сообщил Хохряков во время брифинга ЕР.
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