«На выборы пойдут 8 бойцов СВО» — «Единая Россия» подвела итоги праймериз в ХМАО

Секретарь Ханты-Мансийского регионального политсовета «Единой России» Борис Хохряков подвел итоги предварительного голосования. Интересы партии на осенних выборах 2025 года будут представлять восемь участников специальной военной операции.
«Заявки были направлены от восьми участников СВО. Трое из них находятся за ленточкой и мужественно защищают суверенитет нашей страны. Победителями стали восемь участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий», — отметил Хохряков.
Кроме того, по итогам ПГЕР в числе победителей 64 мужчины и 31 женщина. Всего на осенних выборах главы Советского района, Мулымьи, Леушей (Кондинский район), Малого Атлыма (Октябрьский район), Сытомино (Сургутский район) и муниципальных дум Мегиона, Покачей, Радужного, Советского и Белоярского района интересы партии будут представлять 66 единороссов и 29 сторонников.
За них по модели голосования ЭПГ-4 голосовали 14000 выборщиков. «Жалоб и нарушений в ходе проведения предварительного голосования не выявлено», — отметил Хохряков.
Власти ХМАО отказались от проведения довыборов в ближайшие 1,5 года. Об этом заявил спикер окружной думы и секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков на заседании фракции в окружной думе и анонсировал даты предварительного голосования.
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