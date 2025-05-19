19 мая 2025

Жители ЯНАО поделились кадрами первых признаков ледохода. Видео

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Ямальцы с нетерпением ждут ледохода
Ямальцы с нетерпением ждут ледохода Фото:

Жители Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) с нетерпением ждут прихода ледохода. Они делятся кадрами «его первых признаков» желая посмотреть на столь красивое явление природы.

«19 мая. На переправе между Салехардом и Лабытнанги заметили первые признаки ледохода», — написали местные жители в telegram-канале «Мои Лабытнанги».

Суда на воздушной подушке на переправе Салехард — Лабытнанги могут полностью прекратить работу. Это связано с подвижками льда в этом районе. При этом, сейчас работа судов и так остановлена из-за усиления ветра. Такая мера принята уже второй раз за день.

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Жители Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) с нетерпением ждут прихода ледохода. Они делятся кадрами «его первых признаков» желая посмотреть на столь красивое явление природы. «19 мая. На переправе между Салехардом и Лабытнанги заметили первые признаки ледохода», — написали местные жители в telegram-канале «Мои Лабытнанги». Суда на воздушной подушке на переправе Салехард — Лабытнанги могут полностью прекратить работу. Это связано с подвижками льда в этом районе. При этом, сейчас работа судов и так остановлена из-за усиления ветра. Такая мера принята уже второй раз за день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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