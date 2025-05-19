Ямальцы с нетерпением ждут ледохода
Жители Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) с нетерпением ждут прихода ледохода. Они делятся кадрами «его первых признаков» желая посмотреть на столь красивое явление природы.
«19 мая. На переправе между Салехардом и Лабытнанги заметили первые признаки ледохода», — написали местные жители в telegram-канале «Мои Лабытнанги».
Суда на воздушной подушке на переправе Салехард — Лабытнанги могут полностью прекратить работу. Это связано с подвижками льда в этом районе. При этом, сейчас работа судов и так остановлена из-за усиления ветра. Такая мера принята уже второй раз за день.
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