19 мая 2025

В Перми начали сбор крупнейшего гуманитарного груза для поддержки бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В зону спецоперации направят сотни упаковок лекарств
В зону спецоперации направят сотни упаковок лекарств Фото:

В Перми начался сбор крупнейшего гуманитарного груза для поддержки бойцов в зоне спецоперации. Организованы две масштабные заявки, в которые вошли сотни наименований: техника, медикаменты, одежда и санитарные принадлежности. Об этом сообщает гуманитарный центр Прикамья.

«Сбор по заявке №50. Список необходимого: БПЛА „DJI Mavic — 3 pro, БПЛА „DJI Mavic — 3 classic, квадроцикл, два кроссовых мотоцикла“, — говорится в сообщении центра. В заявку №50 также включены носилки на колесах, маскировочные сети, антидроновые пончо и различные по мощности пауэрбанки. Всего по этой заявке планируется собрать 20 наименований техники и снаряжения, необходимых для обеспечения бойцов.

Еще более масштабной станет заявка №60. В нее войдут сотни упаковок лекарств и витаминов, перевязочные материалы, санитарные средства, а также комплекты нательного и постельного белья. 

Ранее URA.RU рассказывало, что из Пермского края в зону проведения спецоперации отправили партию гуманитарной помощи. Из Добрянского округа бойцам были направлены Автомобиль УАЗ и квадроцикл.

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В Перми начался сбор крупнейшего гуманитарного груза для поддержки бойцов в зоне спецоперации. Организованы две масштабные заявки, в которые вошли сотни наименований: техника, медикаменты, одежда и санитарные принадлежности. Об этом сообщает гуманитарный центр Прикамья. «Сбор по заявке №50. Список необходимого: БПЛА „DJI Mavic — 3 pro, БПЛА „DJI Mavic — 3 classic, квадроцикл, два кроссовых мотоцикла“, — говорится в сообщении центра. В заявку №50 также включены носилки на колесах, маскировочные сети, антидроновые пончо и различные по мощности пауэрбанки. Всего по этой заявке планируется собрать 20 наименований техники и снаряжения, необходимых для обеспечения бойцов. Еще более масштабной станет заявка №60. В нее войдут сотни упаковок лекарств и витаминов, перевязочные материалы, санитарные средства, а также комплекты нательного и постельного белья.  Ранее URA.RU рассказывало, что из Пермского края в зону проведения спецоперации отправили партию гуманитарной помощи. Из Добрянского округа бойцам были направлены Автомобиль УАЗ и квадроцикл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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