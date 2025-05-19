В Перми начали сбор крупнейшего гуманитарного груза для поддержки бойцов СВО

В Перми начался сбор крупнейшего гуманитарного груза для поддержки бойцов в зоне спецоперации. Организованы две масштабные заявки, в которые вошли сотни наименований: техника, медикаменты, одежда и санитарные принадлежности. Об этом сообщает гуманитарный центр Прикамья.
«Сбор по заявке №50. Список необходимого: БПЛА „DJI Mavic — 3 pro, БПЛА „DJI Mavic — 3 classic, квадроцикл, два кроссовых мотоцикла“, — говорится в сообщении центра. В заявку №50 также включены носилки на колесах, маскировочные сети, антидроновые пончо и различные по мощности пауэрбанки. Всего по этой заявке планируется собрать 20 наименований техники и снаряжения, необходимых для обеспечения бойцов.
Еще более масштабной станет заявка №60. В нее войдут сотни упаковок лекарств и витаминов, перевязочные материалы, санитарные средства, а также комплекты нательного и постельного белья.
Ранее URA.RU рассказывало, что из Пермского края в зону проведения спецоперации отправили партию гуманитарной помощи. Из Добрянского округа бойцам были направлены Автомобиль УАЗ и квадроцикл.
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