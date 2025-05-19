Курганцы вооружились пневмопушкой, чтобы перекинуть телефоны на зону, но что-то пошло не так

На прилегающей к колонии территории были задержаны двое жителей Кургана. Они хотели с помощью пневмопушки перебросить осужденным наркотики, телефоны и другие предметы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.
Сотрудники ИК-2 и представители управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области предотвратили попытку переброса крупной партии запрещенных предметов и веществ на территорию учреждения. «При досмотре автомобиля, на котором граждане прибыли к исправительному учреждению, обнаружены и изъяты: два свертка с наркотическими веществами растительного происхождения общей массой более 9 граммов, четыре сотовых телефона, 12 блоков питания, 14 USB-кабелей, три колоды игральных карт. Все предметы были тщательно упакованы и подготовлены к перебросу через основное ограждение с помощью специального приспособления — пневмопушки, которая также была изъята правоохранителями», — сообщает ведомство.
В настоящее время региональное управление МВД проводит следственные действия с задержанными. По предварительной информации, за попытку доставки наркотических средств в значительном размере подозреваемым грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Кроме того, за попытку передачи средств мобильной связи осужденным может быть назначен административный штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей согласно статье 19.12 КоАП РФ, если нарушение совершено впервые.
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