В Челябинской области стартовало электронное голосование перед выборами в ЗСО

В Челябинской области стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия» перед осенними выборами в Законодательное собрание региона и органы местного самоуправления. В процедуре участвует рекордное количество кандидатов, среди которых есть как действующие политики, так и новички, впервые решившие попробовать себя в общественно-политической деятельности, сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Почти четыре тысячи человек подали заявки на участие. Среди них как опытные политики, так и те, кто впервые решил попробовать себя в общественно-политической работе», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Челябинская область стала одной из лидеров по числу участников СВО, которые включились в предвыборную кампанию. Главными принципами предварительного голосования остаются открытость и доступность, что обеспечивает высокий уровень доверия к процессу. Принять участие в голосовании можно до 25 мая на сайте PG.ER.RU после регистрации через «Госуслуги». Жители Челябинской области имеют возможность выбрать кандидатов, которым действительно доверяют, добавил Текслер.
Предварительное электронное голосование «Единой России» проходит одновременно в 57 регионах страны, где уже зарегистрировано 2,8 млн избирателей. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех кандидатов от партии, а принять участие в процедуре могут как члены, так и сторонники партии и беспартийные граждане. В Челябинской области в этом году отмечено одно из самых больших количеств кандидатов-участников СВО — 83 человека.
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