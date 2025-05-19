В 57 регионах началось электронное предварительное голосование «Единой России»

В 57 регионах страны стартовало предварительное электронное голосование «Единой России». В системе предварительного голосования уже зарегистрировано 2,8 млн избирателей — это 9,9% от общего числа избирателей в регионах-участниках, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«В нашей системе уже зарегистрированы 2,8 миллиона избирателей. Это 9,9% от общего количества избирателей в выборных регионах. В абсолютном выражении по количеству избирателей, зарегистрированных для участия в предварительном отборе кандидатов, лидирует Новосибирская область», — заявил Якушев. Его слова передает сайт «Единой России».
По его словам, наибольшая доля избирателей относительно общей численности отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Здесь к процедуре предварительного голосования присоединились более 17% избирателей. Регистрация желающих принять участие продлится до 23 мая. Само голосование началось 19 мая и завершится 25 мая.
«Единая Россия» регулярно реализует механизм открытого предварительного отбора кандидатов всех уровней посредством всенародного голосования. Таким образом, избиратели сами имеют возможность формировать партийные списки. С 2009 года прохождение процедуры праймериз является обязательным условием для всех претендентов на выдвижение от партии. Принять участие в предварительном голосовании могут как члены и сторонники партии, так и беспартийные граждане.
Член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов ранее сообщил, что в предварительном голосовании принимают участие 940 военных и ветеранов спецоперации. Наибольшее число кандидатов, представляющих участников СВО, зафиксировано в Республике Дагестан — 117 человек, в Челябинской области — 83 и в Воронежской области — 81.
Обеспечение безопасности и прозрачности голосования возложено на отечественную IT-платформу, которая в прошлом году была удостоена Гран-при на конкурсе BRICS Awards. Как отметил замруководителя Центрального исполкома партии Владимир Петров, использование данной системы исключает возможность появления ботов и искусственного увеличения электронной явки. Безопасность процесса гарантируется применением технологии блокчейн, передает партия на своем сайте.
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