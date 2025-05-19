В Тюменской филармонии третий раз за три года сменился директор

Новым директором Тюменской филармонии назначена Ирина Устинова. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
"Ирина Устинова назначена директором Тюменской филармонии. В планах у Устиновой на должности руководителя укрепление статуса филармонии, как крупнейшего культурного учреждения региона", — говорится в сообщении.
Известно, что предыдущий директор, Светлана Шкурина, была назначена на должность в мае 2024 года. До этого руководитель филармонии сменялся в 2023 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!