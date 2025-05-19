19 мая 2025

В Тюменской филармонии третий раз за три года сменился директор

Новым директором Тюменской филармонии назначена Ирина Устинова
© Служба новостей «URA.RU»
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Директора учреждения меняли с 2024 и 2023 годах
Директора учреждения меняли с 2024 и 2023 годах Фото:

Новым директором Тюменской филармонии назначена Ирина Устинова. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. 

"Ирина Устинова назначена директором Тюменской филармонии. В планах у Устиновой на должности руководителя укрепление статуса филармонии, как крупнейшего культурного учреждения региона", — говорится в сообщении.

Известно, что предыдущий директор, Светлана Шкурина, была назначена на должность в мае 2024 года. До этого руководитель филармонии сменялся в 2023 году.

Новый директор Тюменской филармонии
Новый директор Тюменской филармонии
Фото:

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Новым директором Тюменской филармонии назначена Ирина Устинова. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.  "Ирина Устинова назначена директором Тюменской филармонии. В планах у Устиновой на должности руководителя укрепление статуса филармонии, как крупнейшего культурного учреждения региона", — говорится в сообщении. Известно, что предыдущий директор, Светлана Шкурина, была назначена на должность в мае 2024 года. До этого руководитель филармонии сменялся в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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