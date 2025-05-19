19 мая 2025

В Челябинске автобус протаранил столб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус врезался в столб
Автобус врезался в столб Фото:

На улице Лесопарковой в Челябинске вечером 19 мая автобус протаранил столб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, пострадавших в аварии нет.

«По предварительным данным, водитель, управляя автобусом „Волгабас“ совершил наезд на препятствие (столб), повредив его. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

На водителя составили административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Ему грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

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На улице Лесопарковой в Челябинске вечером 19 мая автобус протаранил столб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, пострадавших в аварии нет. «По предварительным данным, водитель, управляя автобусом „Волгабас“ совершил наезд на препятствие (столб), повредив его. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. На водителя составили административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Ему грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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