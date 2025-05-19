На улице Лесопарковой в Челябинске вечером 19 мая автобус протаранил столб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, пострадавших в аварии нет.
«По предварительным данным, водитель, управляя автобусом „Волгабас“ совершил наезд на препятствие (столб), повредив его. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
На водителя составили административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Ему грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
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