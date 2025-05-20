В Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая около подъезда

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Взрывы. Создано в Midjourney, взрыв
В Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая около подъезда Фото:

В Новосибирске утром 20 мая рядом с подъездом жилого дома взорвался автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщают журналисты. В результате происшествия пострадал водитель — мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

«Автомобиль взорвался, проезжая около подъезда жилого дома в Новосибирске», — сообщили представители МЧС Новосибирска РЕН ТВ. Водитель получил ожоги.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются, уточнили в МЧС Новосибирска.

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В Новосибирске утром 20 мая рядом с подъездом жилого дома взорвался автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщают журналисты. В результате происшествия пострадал водитель — мужчина получил ожоги и был госпитализирован. «Автомобиль взорвался, проезжая около подъезда жилого дома в Новосибирске», — сообщили представители МЧС Новосибирска РЕН ТВ. Водитель получил ожоги. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются, уточнили в МЧС Новосибирска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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