Происшествия ДТП В Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая около подъезда 20 мая 2025 в 10:12 Размер текста - 17 + В Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая около подъезда Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Новосибирске утром 20 мая рядом с подъездом жилого дома взорвался автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщают журналисты. В результате происшествия пострадал водитель — мужчина получил ожоги и был госпитализирован. «Автомобиль взорвался, проезжая около подъезда жилого дома в Новосибирске», — сообщили представители МЧС Новосибирска РЕН ТВ. Водитель получил ожоги. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются, уточнили в МЧС Новосибирска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Новосибирске утром 20 мая рядом с подъездом жилого дома взорвался автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщают журналисты. В результате происшествия пострадал водитель — мужчина получил ожоги и был госпитализирован. «Автомобиль взорвался, проезжая около подъезда жилого дома в Новосибирске», — сообщили представители МЧС Новосибирска РЕН ТВ. Водитель получил ожоги. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются, уточнили в МЧС Новосибирска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям