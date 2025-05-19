В Челябинске за две недели до лета подготовлены и открыты девять муниципальных пляжей, где ведется видеонаблюдение и дежурят спасатели. Об этом рассказал мэр города Алексей Лошкин.
«За две недели до календарного лета мы подготовили и открыли девять муниципальных пляжей на берегах городских водоёмов. Организовали охрану, круглосуточное видеонаблюдение и ежедневную работу матросов-спасателей», — пояснил Лошкин в своем telegram-канале.
На пляжах расчистили территорию и дно водоемов, лежаки и зонтики подготовили к летнему сезону, поставили туалеты и обработали периметр от клещей. Особое внимание уделили пляжу «Новороссийский» в Ленинском районе, который на сегодняшний день остается единственной в городе зоной отдыха, адаптированной для людей с ограниченными возможностями. Инклюзивная инфраструктура здесь была расширена и дополнена специальным оборудованием для удобства маломобильных граждан.
«Работа проведена большая, но оценивая пляжи лично, обратил внимание, что для комфортного отдыха не хватает бесплатных лежаков и источников питьевой воды в шаговой доступности. Также считаю правильным разнообразить отдых у воды, установив детские и спортивные площадки», — добавил мэр города. Он поручил до конца мая разработать предложения по модернизации муниципальных пляжей с акцентом на создание комфортных и современных условий для отдыхающих.
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