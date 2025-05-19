19 мая 2025

В Челябинске открыты девять пляжей с видеонаблюдением и спасателями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинские пляжи готовы к летнему сезону
Челябинские пляжи готовы к летнему сезону Фото:

В Челябинске за две недели до лета подготовлены и открыты девять муниципальных пляжей, где ведется видеонаблюдение и дежурят спасатели. Об этом рассказал мэр города Алексей Лошкин.

«За две недели до календарного лета мы подготовили и открыли девять муниципальных пляжей на берегах городских водоёмов. Организовали охрану, круглосуточное видеонаблюдение и ежедневную работу матросов-спасателей», — пояснил Лошкин в своем telegram-канале.

На пляжах расчистили территорию и дно водоемов, лежаки и зонтики подготовили к летнему сезону, поставили туалеты и обработали периметр от клещей. Особое внимание уделили пляжу «Новороссийский» в Ленинском районе, который на сегодняшний день остается единственной в городе зоной отдыха, адаптированной для людей с ограниченными возможностями. Инклюзивная инфраструктура здесь была расширена и дополнена специальным оборудованием для удобства маломобильных граждан.

«Работа проведена большая, но оценивая пляжи лично, обратил внимание, что для комфортного отдыха не хватает бесплатных лежаков и источников питьевой воды в шаговой доступности. Также считаю правильным разнообразить отдых у воды, установив детские и спортивные площадки», — добавил мэр города. Он поручил до конца мая разработать предложения по модернизации муниципальных пляжей с акцентом на создание комфортных и современных условий для отдыхающих.

Алексей Лошкин проверил челябинские пляжи
Алексей Лошкин проверил челябинские пляжи
Фото:
В Челябинске откроют девять муниципальных пляжей
В Челябинске откроют девять муниципальных пляжей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске за две недели до лета подготовлены и открыты девять муниципальных пляжей, где ведется видеонаблюдение и дежурят спасатели. Об этом рассказал мэр города Алексей Лошкин. «За две недели до календарного лета мы подготовили и открыли девять муниципальных пляжей на берегах городских водоёмов. Организовали охрану, круглосуточное видеонаблюдение и ежедневную работу матросов-спасателей», — пояснил Лошкин в своем telegram-канале. На пляжах расчистили территорию и дно водоемов, лежаки и зонтики подготовили к летнему сезону, поставили туалеты и обработали периметр от клещей. Особое внимание уделили пляжу «Новороссийский» в Ленинском районе, который на сегодняшний день остается единственной в городе зоной отдыха, адаптированной для людей с ограниченными возможностями. Инклюзивная инфраструктура здесь была расширена и дополнена специальным оборудованием для удобства маломобильных граждан. «Работа проведена большая, но оценивая пляжи лично, обратил внимание, что для комфортного отдыха не хватает бесплатных лежаков и источников питьевой воды в шаговой доступности. Также считаю правильным разнообразить отдых у воды, установив детские и спортивные площадки», — добавил мэр города. Он поручил до конца мая разработать предложения по модернизации муниципальных пляжей с акцентом на создание комфортных и современных условий для отдыхающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...