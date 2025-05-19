19 мая 2025

Музей Фаберже в Петербурге открывает выставку пермских художников

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Искусство Екатеринбурга показывали в Музее Фаберже в конце зимы
Искусство Екатеринбурга показывали в Музее Фаберже в конце зимы Фото:

Работы пермских художников конца XX — начала XXI веков в июне выставят в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Произведения из частных коллекций, а также из собраний Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея, музея истории политрепрессий «Пермь-36» покажут в северной столице в рамках проекта «Открытый мир».

«Это вторая выставка серии „Открытый мир“. Экспозиция „Современное искусство Пермского края“ (16+) знакомит зрителя с наиболее значительными представителями пермской арт-сцены конца XX — начала XXI веков», — сообщается на сайте проекта.

Ранее в Музее Фаберже выставлялось современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона. Проект «Открытый мир» реализует культурно-исторический фонд «Связь времен». Цель — «оценить невероятную красоту и богатство нашей огромной страны». Пермская экспозиция откроется 7 июня.

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Работы пермских художников конца XX — начала XXI веков в июне выставят в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Произведения из частных коллекций, а также из собраний Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея, музея истории политрепрессий «Пермь-36» покажут в северной столице в рамках проекта «Открытый мир». «Это вторая выставка серии „Открытый мир“. Экспозиция „Современное искусство Пермского края“ (16+) знакомит зрителя с наиболее значительными представителями пермской арт-сцены конца XX — начала XXI веков», — сообщается на сайте проекта. Ранее в Музее Фаберже выставлялось современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона. Проект «Открытый мир» реализует культурно-исторический фонд «Связь времен». Цель — «оценить невероятную красоту и богатство нашей огромной страны». Пермская экспозиция откроется 7 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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