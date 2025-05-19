19 мая 2025

У тюменцев изымут больше 60 участков для строительства дороги

В Тюмени для строительства дороги «Перевалово — Ушакова» изымут 62 участка
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги запланировано еще в 2018 году
Строительство дороги запланировано еще в 2018 году Фото:

Под Тюменью изымут более 60 земельных участков и объектов недвижимости для реконструкции дороги «Перевалово — Ушакова». Об этом уведомляет на официальном сайте администрация города.

«Реконструкция автомобильной дороги „Перевалово — Ушакова“ (Тюменский район) предусмотрена постановлением Правительства Тюменской области. Оно было подписано 21 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

Заинтересованным предлагают ознакомиться со всей информацией об изъятии и заявить о своих правах на изымаемую недвижимость. На это у владельцев участков и домов есть 60 дней. 

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Под Тюменью изымут более 60 земельных участков и объектов недвижимости для реконструкции дороги «Перевалово — Ушакова». Об этом уведомляет на официальном сайте администрация города. «Реконструкция автомобильной дороги „Перевалово — Ушакова“ (Тюменский район) предусмотрена постановлением Правительства Тюменской области. Оно было подписано 21 декабря 2018 года», — говорится в сообщении. Заинтересованным предлагают ознакомиться со всей информацией об изъятии и заявить о своих правах на изымаемую недвижимость. На это у владельцев участков и домов есть 60 дней. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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