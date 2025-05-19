У тюменцев изымут больше 60 участков для строительства дороги

Под Тюменью изымут более 60 земельных участков и объектов недвижимости для реконструкции дороги «Перевалово — Ушакова». Об этом уведомляет на официальном сайте администрация города.
«Реконструкция автомобильной дороги „Перевалово — Ушакова“ (Тюменский район) предусмотрена постановлением Правительства Тюменской области. Оно было подписано 21 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.
Заинтересованным предлагают ознакомиться со всей информацией об изъятии и заявить о своих правах на изымаемую недвижимость. На это у владельцев участков и домов есть 60 дней.
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