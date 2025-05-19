Полиция ХМАО проводит проверку из-за эксгибициониста в примерочной ТЦ Сургута

В торговом центре «Сити Молл» в Сургуте вновь зафиксирован случай непристойного поведения взрослого мужчины в отношении несовершеннолетних. По словам очевидца, неизвестный мужчина демонстрировал свои гениталии детям в примерочной одного из торговых отделов. В окружной полиции URA.RU сообщили, что проводят проверку по инциденту.
«Поступило сообщение от жителей Сургута о непристойном поведении мужчины в Сити-Молле. Полиция проводит проверку по этому случаю», — сообщили агентству в полиции ХМАО.
Очевидцы сообщили в соцсетях, что неизвестный мужчина оголялся перед детьми в примерочной одного из бутиков. По словам пострадавших, он умышленно приоткрывал шторку и совершал непристойные действия перед девочками.
«Была с 13-летними дочками в „Сити-Молле“ в отделе „Глория Джинс“. Зашли в разные примерочные. Через минут 20 ко мне заходят дочки и говорят, что напротив в примерочной их увидел мужчина лет так 50. Он приоткрыл шторку своей примерочной, стоял голый и показывал свои „причиндалы“», — сообщили потерпевшие в telegram-канале «К-ИНФОРМ».
Они утверждают, что мужчина специально нагибался перед детьми, смотрел на них, надевал и снимал стринги. Мать девочек решила понаблюдать за злоумышленником. Она заметила, что мужчина повторил непристойные действия, когда в примерочную рядом с ним зашли другие несовершеннолетние девочки.
Очевидцы сообщили о произошедшем продавцам. Затем сделали мужчине замечание и прогнали из магазина. Злоумышленник быстро покинул торговый отдел. По словам продавцов магазина, это не единичный случай в ТЦ: подобные инциденты происходили дважды.
Ранее URA.RU писало, что городской суд Нягани (ХМАО) арестовал гражданина Таджикистана, который обвиняется в педофилии. Обвиняемого поместили под стражу на два месяца, на время проведения расследования.
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