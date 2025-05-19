19 мая 2025

Тюменские колледжи объединятся в кластеры

В Тюмени создадут три кластера среднего профессионального образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Три новых кластера появятся в Тобольске, Тюмени и Ишиме
Три новых кластера появятся в Тобольске, Тюмени и Ишиме Фото:

В течение 2025 года тюменские колледжи объединятся в три профессиональных кластера. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства. 

«Кластеры появятся в рамках федерального проекта „Профессионалитет“. Департамент образования и науки региона, базовые учреждения среднего профобразования и работодатели подписали соответствующие соглашения», — говорится в сообщении.

В новом учебном году кластеры будут открыты на базе Тобольского многопрофильного техникума, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и Ишимского многопрофильного техникума. По данным регионального правительства, с 2023 года в Тюменской области уже работают три подобных кластера в сферах медицины, машиностроения и транспорта.

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В течение 2025 года тюменские колледжи объединятся в три профессиональных кластера. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.  «Кластеры появятся в рамках федерального проекта „Профессионалитет“. Департамент образования и науки региона, базовые учреждения среднего профобразования и работодатели подписали соответствующие соглашения», — говорится в сообщении. В новом учебном году кластеры будут открыты на базе Тобольского многопрофильного техникума, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и Ишимского многопрофильного техникума. По данным регионального правительства, с 2023 года в Тюменской области уже работают три подобных кластера в сферах медицины, машиностроения и транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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