Тюменские колледжи объединятся в кластеры

В течение 2025 года тюменские колледжи объединятся в три профессиональных кластера. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Кластеры появятся в рамках федерального проекта „Профессионалитет“. Департамент образования и науки региона, базовые учреждения среднего профобразования и работодатели подписали соответствующие соглашения», — говорится в сообщении.
В новом учебном году кластеры будут открыты на базе Тобольского многопрофильного техникума, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и Ишимского многопрофильного техникума. По данным регионального правительства, с 2023 года в Тюменской области уже работают три подобных кластера в сферах медицины, машиностроения и транспорта.
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