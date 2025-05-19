19 мая 2025

В Тюмени третьеклассника избили за то, что его отец участвует в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Одноклассники напали на ребенка, отец которого участвует в СВО
Одноклассники напали на ребенка, отец которого участвует в СВО Фото:

В Тюмени одноклассники втроем избили ученика третьего класса школы №45 за то, что его отец принимает участие в специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В образовательном учреждении пояснили, что инцидент стал поводом для внеочередного заседания профилактической комиссии, на которую приглашены родители агрессоров и мама пострадавшего ребенка.

«Инциденту предшествовала затяжная травля ребенка со стороны одноклассников, которая завершилась групповым избиением ребенка. Школьника гнобили за то, что его отец участвует в СВО. Одноклассники напали на него втроем, когда находились рядом со школой», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе городского управления МВД URA.RU рассказал о том, что мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию 17 мая. «Предварительно установлено, что драка между одноклассниками произошла возле школы. В результате конфликта он получил ушибы мягких тканей. Сотрудники ПДН совместно с другими субъектами профилактики устанавливают детали и обстоятельства конфликта, после чего будет принято решение о постановке зачинщиков конфликта на профилактический учет», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской полиции.

Травля ребенка продолжалась около года, однако мама пострадавшего обратилась в полицию только после того, как дело дошло до рукоприкладства. В школе №45, где учатся участники конфликта, пройдет внеочередное заседание профилактической комиссии. Туда приглашены родители юных агрессоров и мама избитого ребенка.

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В Тюмени одноклассники втроем избили ученика третьего класса школы №45 за то, что его отец принимает участие в специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В образовательном учреждении пояснили, что инцидент стал поводом для внеочередного заседания профилактической комиссии, на которую приглашены родители агрессоров и мама пострадавшего ребенка. «Инциденту предшествовала затяжная травля ребенка со стороны одноклассников, которая завершилась групповым избиением ребенка. Школьника гнобили за то, что его отец участвует в СВО. Одноклассники напали на него втроем, когда находились рядом со школой», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе городского управления МВД URA.RU рассказал о том, что мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию 17 мая. «Предварительно установлено, что драка между одноклассниками произошла возле школы. В результате конфликта он получил ушибы мягких тканей. Сотрудники ПДН совместно с другими субъектами профилактики устанавливают детали и обстоятельства конфликта, после чего будет принято решение о постановке зачинщиков конфликта на профилактический учет», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской полиции. Травля ребенка продолжалась около года, однако мама пострадавшего обратилась в полицию только после того, как дело дошло до рукоприкладства. В школе №45, где учатся участники конфликта, пройдет внеочередное заседание профилактической комиссии. Туда приглашены родители юных агрессоров и мама избитого ребенка.
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